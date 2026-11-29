Andrea Antonelli vince il Gran Premio del Qatar su Mercedes, mentre Charles Leclerc e Lewis Hamilton restano bloccati a quota 5. Stroll deluso. Dettagli e pagelle.

Andrea Antonelli ha conquistato la vittoria nel Gran Premio del Qatar, disputato nell'ultima giornata utile del 2024 prima della sfida finale di Los Angeles. L'italiano, alla guida della Mercedes, ha realizzato una prestazione definitiva definendola monumentale con il voto massimo di dieci. Questo successo rappresenta un punto di svolta fondamentale in un campionato che lo ha visto navigare in acque difficili per diverse settimane.

Il dominio tecnico di Antonelli

La Ferrari, principale concorrente nella corsa al titolo, non è riuscita a replicare il livello di competitività dimostrato dalla scuderia tedesca. Charles Leclerc e Lewis Hamilton sono rimasti bloccati a un deludente punteggio di cinque punti ciascuno. I piloti del team rosso hanno faticato a mantenere i ritmi necessari per minacciare la vetta della classifica, confermando una stagione difficile per la squadra italiana.

Also read GP del Qatar, libere 2: doppietta Mercedes con Antonelli e Russell, Ferrari lontana dal vertice

Le posizioni della classifica mondiale

George Russell, compagno di squadra di Antonelli, ha completato il podio terminando al secondo posto. Questa duplice affermazione Mercedes consolida la posizione di vertice nel costruttori. Oscar Piastri, su McLaren, ha chiuso al terzo posto, dimostrando ancora una volta la solidità del team australiano nella lotta per i piazzamenti alti.

La delusione per Lance Stroll

Altra giornata negativa per Lance Stroll, che ha totalizzato solo tre punti. Il canadese ha faticato enormemente a trovare il passo con le monoposto di testa, lasciando intravedere difficoltà nel recuperare posizioni valide per il mondiale. La sua prestazione ha confermato una serie di risultati negativi che pesano sulla sua stagione.

Advertisement

Il contesto strategico della gara

Il Gran Premio del Qatar si è rivelato il penultimo appuntamento del Campionato del Mondo di Formula 1. La vittoria di Antonelli offre una speranza concreta di rimonta per la Mercedes, mentre la Ferrari deve analizzare criticamente le scelte operative. La prossima gara a Los Angeles diventerà il vero banco di prova per le strategie in vista del titolo finale.

Le prospettive per il mondiale

Con solo due appuntamenti ancora in calendario, la tensione si alza notevolmente. Antonelli ha dimostrato di saper cogliere ogni opportunità al meglio, sfruttando al massimo le potenzialità della sua vettura. La corsa al trono mondiale si preannuncia decisiva nelle prossime sfide, con ogni punto che conta enormemente per le ambizioni dei vari team.