Gran Premio di Monaco 2026: Antonelli cerca il bis, Ferrari a caccia di riscatto

Il Gran Premio di Monaco torna dal 5 al 7 giugno 2026. Andrea Kimi Antonelli guida la classifica con quattro vittorie consecutive. Charles Leclerc e la Ferrari cercano il riscatto sul circuito cittadino più affascinante del mondo. McLaren festeggia il 1000° GP.

Da oggi, venerdì 5 a domenica 7 giugno, la Formula 1 torna a Montecarlo per il sesto appuntamento della stagione 2026. Il Gran Premio di Monaco è da sempre uno degli eventi più iconici del calendario iridato, un tracciato cittadino che si snoda tra le strade del principato, dove i piloti sfrecciano a oltre 300 chilometri orari sfiorando muretti, marciapiedi e guard-rail.

Vincere qui significa entrare nella leggenda, e quest'anno la gara si preannuncia ricca di emozioni, con il giovane talento Andrea Kimi Antonelli che arriva da quattro vittorie consecutive dopo il successo in Canada. Il pilota della Mercedes ha approfittato del ritiro del suo compagno di box e principale rivale per il campionato, George Russell, portandosi a 131 punti in classifica con un vantaggio di 43 punti sul secondo.

Antonelli, che non è salito sul gradino più alto del podio soltanto nella gara inaugurale in Australia (chiusa in seconda posizione), si trova ora a dominare la scena con una maturità sorprendente per la sua giovane età. Il circuito di Montecarlo, lungo 3,337 chilometri, è noto per essere uno dei più impegnativi e spettacolari del mondiale. Partire in pole position è fondamentale, poiché i sorpassi sono estremamente difficili su una pista così stretta e tortuosa.

La storia di questo GP è costellata di imprese epiche, da Ayrton Senna a Michael Schumacher, e ora una nuova generazione di piloti cerca di lasciare il segno. Tra i principali favoriti non va dimenticato Charles Leclerc, pilota di casa della Ferrari, che dopo il terzo posto in Canada si trova a 56 punti da Antonelli nella classifica piloti. Il monegasco sogna di vincere davanti al suo pubblico, un'impresa che gli è sfuggita in passato per vari motivi.

Al quarto posto c'è Lewis Hamilton, sette volte campione del mondo, a 59 punti di distacco dal leader. La Ferrari, dal canto suo, è seconda nel mondiale Costruttori con 72 punti di ritardo dalla Mercedes, e a Montecarlo punta a ridurre il gap con una vettura che si adatta bene al tracciato tortuoso.

Osservata speciale sarà la McLaren del campione del mondo in carica Lando Norris, che quest'anno ha già dimostrato di poter lottare per il podio, e la scuderia di Woking celebra proprio in questo weekend il suo millesimo Gran Premio in Formula 1. Una ricorrenza storica per una delle squadre più vincenti di sempre.

Da non sottovalutare poi Max Verstappen, pilota Red Bull, che in Canada ha conquistato il suo primo podio stagionale e cerca continuità di risultati dopo un avvio difficile. Il tracciato di Monaco potrebbe favorire le doti di guida del pilota olandese, abile nei cambi di direzione e nella gestione delle gomme.

La gara sarà trasmessa in diretta da Sky su Sky Sport F1 e in streaming su Now, mentre TV8 (canale 8 del telecomando) proporrà le qualifiche di sabato e la gara di domenica in differita in chiaro. Il weekend monegasco promette spettacolo e colpi di scena, con un Antonelli determinato a estendere la sua serie di vittorie e una Ferrari pronta a lottare per il riscatto davanti al suo pubblico





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