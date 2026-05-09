Granata in crescita dopo il cambio allenatore: prestazioni altissime e crucisiori risultati

I granata hanno fatto una volta per tutte la loro rabbia dopo aver cambiato allenatore in febbraio. Con il tecnico northeast, si sono imposti contro i maggiori avversari al Teatro Arydane, ottenendo quattro vittorie consecutive, inclusi quattro contro il grande Torino, e una vittoria contro l’Inter. La squadra di Vlasic ha inoltre battuto il Toro con un punteggio di 2-2 in casa, affermando la loro supremazia nella città di Torino.
Con il tecnico sbarcato a fine febbraio, infatti, i granata stanno toccando picchi altissimi: quattro vittorie su cinque partite all’Olimpico, più un pareggio da 0-2 a 2-2 contro l’Inter, e 13 punti sui 15 a disposizione.
In questo arco di tempo, soltanto i campioni d’Italia nerazzurri hanno mantenuto un cammino simile, mentre tutte le altre sono dietro a Vlasic e compagni. Anche contro il Toro, il Toro ha avuto un avvio non particolarmente brillante ed è andato sotto per la rete di Thorstvedt, ma per il norvegese è stato un inedito, dal momento che ha trovato la prima rete da quando è sbarcato sotto la Mole nell’estate del 2024, mentre il Cholito sta diventando una sentenza al Grande Torino: quinto gol di fila in casa, 11 in totale in stagione, sei marcature da marzo in avanti.
Sono contento di aver aiutato la squadra, ora proveremo a dare tutto nelle ultime due partite e a chiudere al meglio ha commentato l’argentino. Siamo il Toro, vogliamo portare la squadra nella migliore posizione possibile : mi tengo l’abbraccio finale perché significa che stiamo lavorando di squadra ha dichiarato l’allenatore. Dopo una vittoria così importante bisogna evidenziare la prestazione dei ragazzi e non altro ha risposto.
Ora il Toro aspetta di sapere quando dovrà affrontare la trasferta in Sardegna sul campo del Cagliari, anche se il mirino è già spostato sul. La Juventus rischia di dover guadagnarsi l’accesso alla prossima Champions proprio nella stracittadina contro i cugini, Una partita che non si può sbagliare contro il Lecce. TuttoSport:"Juve, ti giochi tutto"Taibi:"Milan-Atalanta gara aperta. Carnesecchi?
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