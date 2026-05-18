Grand Depart Tour de France 2028: Reims torna a ospitare la prima tappa dopo 82 anni

Le 115^ edizione del Tour de France partirà da Reims, suggestiva città dell'est, dopo 82 anni. La città ospiterà la prima tappa dopo che la Grande Boucle non era stata in città dal 1938, quando Gino Bartali vinse una delle sue imprese più celebri. La partenza anticipata rispetto al solito permetterà alle prove dei Giochi olimpici di Los Angeles che si svolgeranno il 16 e 23 luglio.

Le Grand Depart del Tour de France torna a casa per la 115^ edizione, che si svolgerà nel 2028. La carovana partirà infatti da Reims , suggestiva città dell'est, teatro nel 1938 di una delle imprese di Gino Bartali .

Via previsto il 24 giugno, in anticipo rispetto al solito, per dare spazio alle prove dei Giochi olimpici di Los Angeles che vedrà le sue prove disputarsi il 16 e 23 luglio. La città di Clovis e Pauline Ferrand-Prévot daranno il via a quattro giorni di gara nella regione del Grand Est e sei città di tappa saranno collegate per l'occasione. Da Bartali ad Alaphilippe, Reims nella storia del Tour.

Il Tour rivisiterà territori che hanno segnato la sua storia fin dalle prime edizioni della Grande Boucle. Metz ospitò la prima tappa internazionale del Tour de France nel 1906, quando la città faceva parte della Germania. Mezzo secolo dopo, ha avuto l'onore di indossare per la prima volta la Maglia Gialla. Più recentemente, le colline intorno a Épernay hanno segnato l'edizione del 2019 con la vittoria in fuga d





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