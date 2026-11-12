Grand Theft Auto VI supera 1 miliardo di dollari: record storico per Rockstar Games

Grand Theft Auto VI registra ricavi previsti oltre 1 miliardo prima del lancio. PlayStation 5 domina le preordinazioni con 75%. Dettaglio su data uscita 19 novembre 2026 e impatto su Take-Two.

Grand Theft Auto VI di Rockstar Games ha superato la soglia stimata di 1 miliardo di dollari di ricavi, un traguardo economico senza precedenti raggiunto prima ancora della commercializzazione ufficiale. Secondo le rilevazioni fornite da Sensor Tower, questa impresa digitale supera nettamente i record storici precedentemente detenuti dal sesto titolo della serie, Grand Theft Auto V del 2013, che impiegò tre giorni post-rilascio per toccare la stessa cifra monetaria.

La dominanza della piattaforma è evidente nei dati di preordinazione, dove PlayStation 5 assorbe circa il 75% delle copie prenotate, lasciando il 25% restante alle console Xbox Series X|S. Per contestualizzare l'entità di questo successo, il film Avengers: Endgame del 2019 detenuto dal Guinness World Records come prodotto d'intrattenimento più veloce negli incassi globali impiegò cinque giorni per raggiungere il miliardo di dollari.

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Dettagli Tecnici e Logistica Distributiva

La finestra di lancio europea è fissata alla mezzanotte di giovedì 19 novembre 2026. Nei Paesi con fuso orario dell'Europa Centrale, inclusi l'Italia, il gioco diventerà giocabile dalla mezzanotte del 19 novembre, ma i giocatori possono già accedere al pre-caricamento digitale sui server di Sony e Microsoft dal 10 novembre. Tale anticipo logistico è necessario a causa dell'assenza del disco fisico nei punti vendita tradizionali.

Le confezioni al dettaglio contengono esclusivamente un codice digitale da riscattare, una strategia nota come code-in-a-box che permette agli acquirenti di scaricare i file pesanti tra i 210 e i 212 gigabyte senza saturare le reti nei momenti immediatamente successivi al lancio. L'avvio effettivo del software resta bloccato dai server di sicurezza fino all'orario concordato, garantendo un rilascio sincronizzato a livello globale.

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Sviluppo e Cambiamento Culturale a Rockstar

Lo sviluppo del titolo è iniziato nel 2014, immediatamente dopo il lancio del quinto capitolo, ma ha raggiunto piena intensità produttiva solo dopo l'uscita di Grand Theft Auto Online nel 2018. A differenza delle passate edizioni, la lavorazione è stata guidata da un profondo cambiamento culturale interno allo studio americano. Dopo le polemiche pubbliche sulle ore di lavoro straordinario estenuanti, conosciute come crunch, la produzione è stata riorganizzata sotto la guida di Sam Houser.

Sam Houser ha mantenuto il timone dopo l'uscita del co-fondatore Dan Houser nel 2020, adottando una filosofia di sviluppo che dilata i tempi per garantire standard qualitativi elevati e sostenibilità lavorativa per i dipendenti. Questo approccio ha richiesto oltre otto anni di produzione effettiva e ha spinto i costi stimati oltre la soglia del miliardo di dollari, rendendolo il prodotto d'intrattenimento più costoso mai realizzato nella storia dell'industria.

Impatto Finanziario su Take-Two e Proiezioni

Il forte entusiasmo del mercato sta sostenendo direttamente le quotazioni della controllante Take-Two Interactive al Nasdaq, indicizzata con il ticker TTWO. Nonostante una trimestrale che ha registrato una flessione del 18% nei net bookings a 1,6 miliardi di dollari, il titolo azionario ha guadagnato oltre il 21% in otto sedute, chiudendo a 231,31 dollari l'11 novembre. Il CEO Strauss Zelnick ha confermato livelli di preordini senza precedenti, mantenendo invariata la guida finanziaria per l'anno fiscale 2027 tra 8 e 8,2 miliardi di dollari.

Ambientato nello stato fittizio di Leonida, una versione satirica e iper-realistica della Florida, il gioco mette i giocatori nei panni della coppia di rapinatori Lucia e Jason. Con un'ambientazione che mescola le spiagge al neon di Vice City alle paludi delle Everglades, la trama segue la scalata criminale dei protagonisti nell'era dei social media. Le proiezioni di vendita nel lungo periodo, basate su una base installata di oltre 100 milioni di PlayStation 5, stimano un mercato tra 180 e oltre 235 milioni di copie, con l'obiettivo di eguagliare o superare il benchmark storico del predecessore.