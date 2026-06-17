Grande distribuzione italiana in crescita: discount trainano, Sud in ascesa e spesa online ancora marginale

L'Osservatorio sulla Gdo italiana conferma la solidità del settore nel 2024, con vendite in aumento del 4,3% e margini operativi che tengono nonostante l'inflazione. I discount emergono come modello più resiliente e redditizio, mentre restano squilibri territoriali a favore del Mezzogiorno. La spesa online rimane poco diffusa tra gli italiani.

La grande distribuzione organizzata (Gdo) in Italia mostra una crescita solida, con le vendite aumentate del 4,3% nel 2024 rispetto all'anno precedente, superando il +2,3% del 2024.

Il fatturato aggregato dei maggiori gruppi a prevalenza alimentare ha raggiunto 109,8 miliardi di euro, di cui 12,2% sotto controllo estero. Nel quinquennio 2019-2024 le vendite sono cresciute del 30,9% con un tasso medio annuo del 5,5%. I ricavi promozionali sono incrementati del 4,1% annuo, costituendo il 6,5% delle vendite, mentre i ricavi immobiliari rappresentano l'1,2%. I costi operativi restano contenuti: personale 12,5%, logistica 3,1%, energia 1,9%.

La redditività si conferma buona: Ebit margin al 2,7% e ROI al 7,1%, sostenendo investimenti in crescita del 4,9% sul 2023. Nel periodo 2020-2024 distribuiti dividendi per 1,3 miliardi e aumenti di capitale per 691 milioni. Il segmento discount ha registrato una performance superiore: +3,6% nel 2024 contro il +2% degli altri operatori, con una crescita media annua 2019-2024 dell'8,4%.

L'Ebit margin dei discount si attesta al 5,1% (contro il 2,1% degli altri) e il ROI al 16,6% (contro il 5,6%). La pandemia ha accelerato la preferenza per i discount, che si sono evoluti ampliando l'offerta e i servizi di prossimità, inclusi i prodotti a marchio proprio. Dal punto di vista geografico, le aziende del Mezzogiorno crescono mediamente +8,4% annuo sul 2019, seguite dal Centro (+6%) e dal Nord-Est (+5,2%) che supera il Nord-Ovest (+2,9%).

Un'indagine su 22.000 cittadini evidenzia che la spesa online rimane marginale: solo il 12% degli italiani acquista online, appena il 2% settimanalmente. Nella classifica delle catene nazionali più apprezzate, la specializzata in prodotti biologici guida con 79/100. Analizzando i bilanci, il Gruppo Radenza, master franchise di Coop in Sicilia, ha realizzato la maggiore crescita di fatturato 2019-2024 (+13,5%) con oltre 240 punti vendita. Il Gruppo Radenza punta su linee come "Origine" per promuovere prodotti tipici siciliani.

Infine, il Gruppo Pam, con il marchio ... , ha registrato una crescita del 12,1%: fondato nel 1994 in Veneto, oggi conta oltre 560 punti vendita in 12 regioni





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