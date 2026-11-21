Grande Fratello 2024: Daniele e Pasquale hanno vinto la finale su Prime Video il 20 novembre. Giulia, considerata la vincitrice morale, ha subito un'eliminazione ingiusta.

La finale del Grande Fratello 2024 è andata in onda venerdì 20 novembre su Prime Video, generando un forte dibattito e un senso di ingiustizia diffuso tra il pubblico. I vincitori ufficiali della competizione sono stati Daniele Bossi e Pasquale Pescatore, una scelta che ha deluso ampiamente gli spettatori abituati a dinamiche più trasparenti. La perdita non è attribuibile ai registi o agli sceneggiatori, ma esclusivamente alle mosse strategiche e sleali di alcuni concorrenti presenti in casa.

Dinamiche finali e il bluffed di Biondo

Un momento cruciale è stato determinato dalle azioni del concorrente Biondo, che ha impiegato tecniche di bluff avanzate simili al poker e agli scacchi. Egli ha interagito con la conduttrice Lorella Cuccarini, scambiando informazioni strategiche per non cedere la pozione salvavita a Giulia De Lellis. Biondo si è vantato della sua intelligenza tattica, ma ha ignorato la differenza sottile tra il bluff e la menzogna diretta.

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Questa manovra ha avuto come effetto immediato l'eliminazione di Filippo, un concorrente che molti spettatori ritenevano meritevole di raggiungere la finale. L'inganno di Biondo ha inoltre attirato sulla sua figura la diffidenza generale e la delusione di Giulia, che si era fidata di lui. L'effetto domino di questa mossa ha inizialmente travolto chi lo aveva innescato, provocando un certo godimento nel pubblico.

L'eliminazione ingiusta di Giulia De Lellis

Giulia De Lellis ha subito le conseguenze più pesanti delle dinamiche di potere nella casa. Nonostante avesse capito di essersi fidata solo dei traditori e avesse denunciato l'occhiolo rivelatore di Awed a Lorella, è stata eliminata in modo controverso. Il voto ripetuto tre volte fino al suo arrendimento ha simboleggiato la sua sconfitta contro le alleanze di Daniele e Pasquale.

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Giulia aveva cercato di unire Daniele e Pasquale, convincendoli con disegni e pupazzi a cacciare i veri traditori. Aveva anche aiutato i due finalisti a fugare i sospetti di doppiogiochismo nei loro confronti. Il loro ringraziamento è stato privarla di una fetta di montepremi che le spettava di diritto per via del suo percorso coerente e onesto dall'inizio alla fine.

Vincitori ufficiali e conseguenze finanziarie

Daniele Bossi e Pasquale Pescatore si sono uniti per comminare l'ultima eliminazione a Giulia, assicurandosi così il titolo di vincitori. Hanno raccolto una somma che, una volta sottratti i fondi destinati alla beneficenza, si attesta a meno di ventimila euro a testa. La loro vittoria è accompagnata da una pessima figura pubblica, che i due finalisti hanno probabilmente percepito come un vergognoso retaggio.

Biondo, dal canto suo, non ha ricevuto nemmeno una consolazione economica, uscendo dalla competizione con zero euro. Questa assenza di ricompensa finanziaria potrebbe rappresentare per lui una lezione di vita e professionale. La narrazione finale suggerisce che, nonostante il verdetto ufficiale, Giulia De Lellis rimane la vera vincitrice morale di questa edizione del reality show.