La finalissima del Grande Fratello è fissata per il 30 novembre. Federica Morello sta guadagnando terreno su Andreas Müller, rendendo la gara sempre più incerta.

La grande sfida finale del reality show Grande Fratello 2026, in onda su Canale 5, è ufficialmente fissata per lunedì 30 novembre. La corsa verso la vittoria sembra essere cambiata drasticamente nelle ultime ore, con l'outsider Federica Morello che sta recuperando terreno in modo significativo. Andreas Müller, considerato favorito e opinionista, continua ad essere uno dei nomi più quotati, ma le probabilità si stanno equalizzando in vista dell'evento conclusivo.

Quote Bookmaker e Dinamica della Gara

Secondo le ultime quotazioni dei bookmaker, il concorrente principale su cui puntare rimane Andreas Müller, indicato da settimane come possibile vincitore. Tuttavia, la situazione è mutata rapidamente con l'ascesa di Federica Morello, che ha recuperato terreno dopo aver superato due televoti consecutivi. Alessandro Roncaccia segue a quota 4,00, mentre Marina La Rosa è quotata a 7,00.

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Le quote per gli altri concorrenti sono nettamente più alte, indicando una minore possibilità di vittoria. Giulia Provvedi e Guendalina Tavassi si attestano entrambe a 16,00. Alessandro Varsi è dato a 36,00, mentre Piera Meloni è quotata a 61,00, entrambe considerate quasi fuori dai giochi per la vittoria finale. La gara si è fatta sempre più stretta tra le ultime partecipanti.

Posizioni e Sondaggi sul Campo

Un sondaggio specifico sulla salvataggio, che chiedeva "Federica, Piera o Varsi: chi vuoi salvare?", ha visto la vittoria di Federica con il 61,67% delle preferenze. Questo risultato garantisce la sua permanenza in casa per la puntata di lunedì prossimo, superando Piera Meloni e Alessandro Varsi. È una prova tangibile del supporto popolare che sta accogliendo la cantante di Sanremo.

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Nei sondaggi sul gradimento generale, la situazione si fa ancora più interessante. Federica Morello arriva persino a sorpassare Andreas Müller in termini di popolarità complessiva. D'altra parte, Piera Meloni guida la classifica del concorrente meno preferito con il 37,77% dei voti, seguita da Federica al 21,14%. Andreas Müller riceve solo il 4,50% di voti negativi, dimostrando una forte stabilità emotiva nel pubblico.

Esclusioni e Violenza Regamentare

Il percorso verso la finale è stato lungo e segnato da addii clamorosi e decisioni drastiche della produzione. Il primo caso a far discutere è stato l'espulsione di Simone Annicchiarico dopo appena 8 giorni di permanenza nella Casa. La sua uscita è avvenuta per violazione del regolamento, motivo per cui non è mai stato presente in studio durante le puntate di prima serata.

Le prime eliminazioni al televoto sono state Michelle Masullo, uscita al dodicesimo giorno, e Moreno Morello al giorno 30. Seguono le partenze di Giacomo Gallani al giorno 37 e Jonathan Kashanian al giorno 47. La lista degli esclusi continua con Carmen Di Pietro, uscita tre giorni dopo Kashanian, e Giancarlo Danto eliminato al giorno 58, riducendo drasticamente il campo.

I Restanti Concorrenti e Prossimi Passi

Al momento, nella Casa del Grande Fratello 2026 sono rimasti solo otto concorrenti su un totale iniziale di diciotto. Il gruppo finale comprende Guendalina Tavassi, Marina La Rosa, Andreas Müller, Giulia Provvedi, Alessandro Roncaccia, Piera Meloni, Alessandro Varsi e Federica Morello. L'attenzione si concentrerà ora su questi otto nomi per determinare chi raggiungerà la sera della finale.

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Sebbene i nomi di Andreas Müller e Federica Morello siano quelli più caldi e quotati, non si deve sottovalutare la competitività degli altri partecipanti. Le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, sulle poltrone rossa e blu, hanno fornito un clima di tensioni e scintille mai visto in questa seconda edizione del 2026. Il percorso per i concorrenti sembra essere diventato sempre più difficile settimana dopo settimana.

La nona edizione del reality ha preso il via il 17 settembre, a meno di quattro mesi dalla chiusura della precedente vinta da Alessandra Mussolini. Questa edizione, durata complessivamente 75 giorni, si concluderà con la semifinale lunedì 23 novembre, prima della grande finalissima. La durata totale di due mesi e mezzo esatti ha permesso una dinamica di gioco molto serrata e imprevedibile.