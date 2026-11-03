Grande Fratello Vip 2026: Alex Belli al centro della polemica con il pallone bianco

Grande Fratello Vip 2026: ascolti in calo a 1.866.000 spettatori. Alex Belli crea tensioni con il pallone 'Oblio', Valeria Marini al televoto e Jonathan eliminato.

Grande Fratello Vip 2026 continua a registrare risultati di ascolti deludenti nonostante le continue polemiche interne. La quindicesima puntata, trasmorsa su Rai 1, ha registrato 1.866.000 spettatori con il 16,3% di share. Questo numero conferma la difficoltà dell'edizione a conquistare il pubblico nei quindici giorni di trasmissione.

Polemiche sul pallone bianco di Alex Belli

Il focus della serata è stato dominato da Alex Belli, che si è isolato nella zona piscina con un pallino bianco denominato "Oblio". Marina La Rosa ha accusato l'attore di recitare la parte della vittima per attirare consensi. Alex ha reagito accusando Marina di aver bucato il pallino su cui erano scritti i nomi della moglie Delia e del figlio Gabriel. Selvaggia Lucarelli ha definito la mossa interessante, mentre Cesara Buonamici ha affermato che il pallino ha già vinto il reality. La moglie Delia Duran ha rassicurato il marito invitandolo a ignorare le provocazioni.

Also read Grande Fratello Vip 2026, nomination e chi è stato eliminato ieri sera

Nominations e tensioni con Valeria Marini

Quattro concorrenti sono finiti al televoto: Alex Belli, Valeria Marini, Giulia Provvedi e Andreas Müller. Valeria è stata nominata da Guendalina Tavassi, Federica Morello, Andreas e Giulia. Alex ha accusato Valeria di aver scritto un biglietto che diceva "sono gelosa di Federica", negazione inizialmente mantenuta finché Ilary Blasi non ha confermato la paternità del messaggio. In seguito, Alex ha rivelato che il biglietto era uno scherzo per proteggere Valeria, contenente l'istruzione originale di colpire Marina La Rosa. Valeria ha ammesso di aver scritto il testo solo dopo questa spiegazione.

Advertisement

Eliminazione di Jonathan e sondaggi

Jonathan è stato eliminato al termine di una puntata che vedeva in ballo anche Alex, Carmen Di Pietro, Piera Meloni, Valeria e Alessandro Varsi. La scelta di salvare Megan Ria invece di Alessandro Varsi durante la catena di salvataggio precedente ha costretto Jonathan ad abbandonare la Casa. Prima di uscire, ha lanciato un duro messaggio a Marina La Rosa, sperando di non incontrarla mai più. I sondaggi interni vedono Alex in testa con il 30,93% e Giulia in fondo con l'18,31%. Il pubblico deciderà l'eliminato di venerdì tramite sms o app Mediaset Infinity.

Relazioni e dinamiche nella Casa

La divisione tra membri anziani e giovani continua a segnare le dinamiche interne. Alessandro Roncaccia e Piera Meloni confermano il loro legame, nonostante le speculazioni sulla natura strategica del rapporto. Piera ha ricevuto i complimenti da Donatella, madre di Alessandro, che le ha consigliato di fidarsi del figlio. Roncaccia, emerso dal confessionale, ha abbracciato la madre in lacrime, definendola la sua vita. Questo momento di unità familiare contrasta con le tensioni generalizzate che caratterizzano la quindicesima puntata del programma.