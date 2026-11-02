Al Grande Fratello Vip 2026 Marina La Rosa è la prima finalista. Sei concorrenti in nomination rischiano ora l'eliminazione con il televoto.

Al Grande Fratello Vip 2026 Marina La Rosa è diventata la prima finalista di questa edizione, in vista della finale attesa per martedì 1 dicembre. Nel frattempo la convivenza nella Casa si fa sempre più difficile, e la strada degli altri concorrenti si complica con l'arrivo della puntata eliminatoria.

Marina La Rosa può vivere le prossime settimane al riparo dai rischi di eliminazione. Per gli altri concorrenti la situazione è più delicata, in particolare per i sei nominati, che dovranno affrontare il televoto.

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A rischio eliminazione ci sono Alex Belli, Carmen Di Pietro, Alessandro Varsi, Piera Meloni, Valeria Marini e Jonathan Kashanian. La puntata in onda la sera è eliminatoria, quindi uno di loro lascerà la Casa.

Il televoto e i primi risultati

Il pubblico è stato chiamato a rispondere a una domanda diretta, indicando chi vorrebbe salvare tra Alex, Carmen, Jonathan, Piera, Valeria e Alessandro Varsi. Le prime indicazioni dei sostenitori mostrano già una tendenza piuttosto netta.

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Carmen Di Pietro è indicata con il 26,73%. Alessandro Varsi raccoglie il 12,26%, mentre Piera Meloni si attesta al 12,17%.

Valeria Marini si ferma al 10,78%. Le percentuali evidenziano differenze significative tra i nominati, anche se l'esito definitivo della serata resta ancora da stabilire.

Lo scontro tra Marina, Giancarlo Danto e Alex

Nelle ultime ore Marina ha invitato Giancarlo Danto a prendere posizione, sostenendo che lui voglia andare d'accordo con tutti. Quando Danto ha spiegato che il suo modo di comportarsi nasce dal desiderio di stare bene con gli altri, Marina ha replicato con durezza, dicendo di non capire il suo gioco.

Danto si è commosso fino alle lacrime e ha detto di chiedere scusa, perché si considera una persona buona. Alex si è schierato dalla sua parte, criticando Marina. Il giorno successivo Marina ha fatto un passo indietro, spiegando di non aver voluto ferirlo, e la tensione sembra per ora rientrata.

Alex continua a essere al centro dell'attenzione. Marina lo ha accusato di parlare continuamente degli altri, mentre a irritare i coinquilini è stata soprattutto la sua gestione dei pasti. Giulia Provvedi lo ha definito un cafone, e Marina ha aggiunto che l'unica a volergli bene è Valeria.

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Alex considera ora un palloncino, chiamato Oblio, il suo migliore amico, mentre gli altri coinquilini vorrebbero farlo scoppiare. Si è trasferito nella zona della piscina, isolandosi da tutti. Stasera si confronterà con gli altri concorrenti e riceverà la visita della moglie Delia Duran.

Valeria Marini e Piera Meloni tra crisi e confidenze

Anche Valeria Marini ha vissuto momenti particolarmente complicati. In piena crisi si è confidata con Carmen e Alex, scoppiando a piangere e arrivando a minacciare di abbandonare il reality.

In seguito Valeria si è dovuta difendere dalle accuse di gelosia, perché qualcuno pensa che non abbia digerito la conquista della finale da parte di Marina. Per alleggerire il momento, gli autori le hanno affidato il ruolo di protagonista di una performance musicale.

Piera Meloni continua a vivere con tormento la vicinanza ad Alessandro Roncaccia. Dopo la festa di Halloween si è confidata con Megan Ria in giardino, piangendo e ammettendo di sbagliare, dopo aver lasciato il fidanzato Gian Marco in diretta tv.

Piera teme che il pubblico la giudichi negativamente per questa scelta, ma con Roncaccia vede comunque un futuro. Stasera conoscerà Donatella, la madre di lui, che entrerà nella Casa per salutare il figlio e abbracciare entrambi.