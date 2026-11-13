Grande Fratello Vip 2026: Televoto, Alex Belli e Scontri in Casa

Grande Fratello Vip 2026: televoto eliminatorio con Andreas Müller, Alessandro Varsi e Giulia Provvedi. Tensioni tra Alex Belli e Roncaccia.

Il Grande Fratello Vip 2026 vive una serata cruciale con un televoto eliminatorio che deciderà la sorte di alcuni concorrenti. La Casa è stata teatro di intense dinamiche durante le ultime settimane, segnate dal ritorno di Alex Belli nel ruolo di executive chef del GFVIP Bistrot. Questo evento ha attivato tensioni significative tra gli inquilini, portando a scontri diretti che hanno influenzato le nomine di questa settimana.

Meccanismo del Televoto e Nominati

Il televoto di stasera è eliminativo e vede in lizza quattro nomi specifici: Andreas Müller, Giancarlo Danto, Alessandro Varsi e Giulia Provvedi. Andreas Müller ha ottenuto il titolo di concorrente più votato della settimana, ottenendo il potere di salvare un intero gruppo. Ha scelto di proteggere le donne, il che significa che anche lui dovrà competere per la salvezza al fianco degli altri nominati.

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Giancarlo Danto è il secondo nominato più frequente, seguito da una distanza minima tra Alessandro Varsi e Giulia Provvedi. Questa distanza ridotta lascia spazio a un risultato ancora imprevedibile fino all'apertura delle urne. La situazione rimane fluida e la classifica finale dei voti determinerà chi dovrà lasciare la dimora.

Tensioni tra Alex Belli e Roncaccia

Le dinamiche all'interno del GFVIP Bistrot hanno creato un conflitto diretto tra Alex Belli e Alessandro Roncaccia. Il ruolo di executive chef ha messo alla prova la pazienza degli ospiti, portando i due quasi a uno scontro fisico. Giulia Provvedi si è posta come difensore di Roncaccia, accusando Alex Belli di comportamento arrogante e di trattare gli altri come dipendenti.

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La situazione si è complicata ulteriormente quando Roncaccia ha criticato Federica Morello per non averlo sostenuto apertamente contro Alex. Morello ha dichiarato di essere intervenuta per dirgli di esagerare, ma ha rifiutato di interrompere i rapporti con Belli, scatenando le ire di Roncaccia che ha affermato di non poter essere amica di chi è amico del suo oppositore.

Relazioni e Sospetti nella Casa

Al di là dei conflitti, sono emerse anche connessioni affettuose, in particolare tra Andreas Müller e Marina Tavassi. Müller ha chiarito che il suo legame con Marina non nasce da un bisogno di protezione, come ipotizzato da Megan Ria, ma dal fatto che lei è una delle poche persone in grado di ascoltarlo realmente. I due si definiscono best friends e intendono continuare a frequentarsi anche dopo la fine del reality.

Al contrario, la relazione tra Megan Ria e Alessandro Varsi suscita forti dubbi e sospetti. L'avvicinamento è iniziato pochi giorni prima della finale, una tempistica non passata inosservata. Andreas Müller e Marina Tavassi sono stati i primi a nutrire perplessità su questa dinamica, vedendola come una mossa strategica piuttosto che un sentimento genuino.

Conseguenze delle Nomine e Prossimi Passi

Giancarlo Danto ha espresso forte risentimento verso Megan Ria per averlo nominato nella diciassettesima puntata. Danto ha ammesso di provare rancore e di non voler più avere alcun contatto con lei, rifiutando anche solo di guardarla in faccia. Nonostante i suggerimenti di Federica Morello per un confronto diretto, Danto ha definito Megan spietata, chiudendo di fatto ogni possibilità di riconciliazione.

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La serata proseguirà con la partecipazione delle opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, che analizzeranno le dinamiche in corso. Federica Morello sarà chiamata a rispondere delle sue scelte durante la prova "poltrona che scotta", affrontando le critiche di Marina Tavassi, Guendalina Tavassi e degli altri inquilini. Un momento chiave per determinare l'equilibrio rimanente in casa.