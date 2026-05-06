Grande Fratello Vip: Alessandra Mussolini vola in finale, Antonella Elia esprime la sua delusione

Nella serata del Grande Fratello Vip, il televoto ha decretato l'accesso in finale di Alessandra Mussolini, mentre Antonella Elia ha mostrato la sua delusione per la scelta del pubblico. Un episodio ricco di emozioni e tensione.

La tensione nella casa del Grande Fratello Vip ha raggiunto uno dei suoi momenti più delicati, con il televoto che ha iniziato a delineare in modo sempre più chiaro i destini dei concorrenti in gara per un posto in finale.

A giocarsi fino all’ultimo il pass per l’ultima fase del programma, accanto a Antonella Elia, sono state Adriana Volpe e Alessandra Mussolini, protagoniste di questa fase decisiva del televoto. Il televoto e la sorpresa Adriana Volpe, Alessandra Mussolini, Francesca Manzini, Lucia Ilardo, Marco Berry e Raul Dumitras sono finiti al televoto convinti di giocarsi la permanenza nella Casa. Ma il verdetto ha ribaltato le aspettative: non un’eliminazione immediata, bensì la scelta del pubblico chiamato a eleggere il secondo finalista.

Nel primo responso, la situazione ha iniziato a prendere forma, confermando in corsa Adriana Volpe, Alessandra Mussolini, Marco Berry e Francesca Manzini. Per Raul Dumitras e Lucia Ilardo, invece, la possibilità di accedere alla finale si è interrotta, almeno per il momento, segnando una prima importante esclusione. L’attenzione si è quindi concentrata sul duello finale, con Adriana Volpe e Alessandra Mussolini rimaste a contendersi il posto accanto ad Antonella Elia. Chi vola in finale In finale vola Alessandra Mussolini.

Ad aprire la busta con il nome è Antonella Elia che per l'occasione è arrivata nello studio in compagnia delle due nominate. Elia non nasconde la sua sorpresa e se la prende con il pubblico: «Cosa ci trovate di così divertente in lei? ». E intanto la Mussolini si scatena ballando per tutto lo studio.

La serata è stata caratterizzata da un mix di emozioni contrastanti, con momenti di tensione e di gioia. Antonella Elia, in particolare, ha mostrato un lato più vulnerabile, esprimendo la sua delusione per la scelta del pubblico.

Tuttavia, la sua presenza nello studio ha aggiunto un tocco di dramma e spettacolo, tipico del Grande Fratello Vip. La vittoria di Alessandra Mussolini, invece, è stata celebrata con entusiasmo, con la concorrente che ha festeggiato la sua qualificazione in finale con un ballo sfrenato. Questo episodio ha dimostrato ancora una volta come il Grande Fratello Vip sia in grado di creare momenti indimenticabili, capaci di coinvolgere il pubblico e di alimentare la passione per il programma





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