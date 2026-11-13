Grande Fratello Vip, Federica Morello in bufera e Alex Belli scontro: il verdetto del 13 novembre

Grande Fratello Vip 13 novembre: Federica Morello accusata, Alex Belli perde le staffe con Roncaccia. Televoto decisivo per l'eliminazione e il terzo finalista su Canale 5.

La puntata di Grande Fratello Vip in onda venerdì 13 novembre su Canale 5 rappresenta un momento cruciale per il reality show condotto da Ily Blasi. La casa ospita tensioni elevate e polemiche che hanno coinvolto diversi concorrenti, portando a un clima di forte conflittualità tra gli inquilini. Ily Blasi, affiancata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, dovrà gestire le reazioni emotive esplose negli ultimi giorni.

Federica Morello accusata e arrivo della mamma

Federica Morello si trova al centro di un acceso scontro con le altre concorrenti, in particolare con le due finaliste che hanno intenzione di esprimere il loro giudizio sul suo comportamento. La convivenza è diventata difficile per lei, poiché le critiche e i momenti di gelosia nei suoi confronti sono aumentati progressivamente. Valeria Marini la supporterà in questa sfida, ma il momento più emozionante della serata sarà l'ingresso di sua madre, Daniela.

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Daniela Morello entrerà nella Casa per un abbraccio riappacificativo con la figlia, cercando di placare le acque dopo le giornate difficili. Questa visita personale rappresenta un punto di svolta emotivo per Federica, offrendole supporto morale in un contesto di forte pressione psicologica. Le altre conviventii osservano con attenzione questa dinamica, che potrebbe influenzare le alleanze rimanenti prima della finale.

Alex Belli e Alessandro Roncaccia: lite durante la cena

L'arrivo di Alex Belli in qualità di executive chef ha portato un'altra ondata di tensione all'interno della Casa. Belli ha dovuto coordinare i concorrenti per preparare una cena speciale, un compito che ha esasperato i suoi nervi e portato a un acceso diverbio con Alessandro Roncaccia. La discussione è diventata pubblica e ha lasciato diversi conti in sospeso tra i due.

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La serata è stata segnata da proteste e ammutinamenti tra gli inquilini, che hanno criticato la gestione delle dinamiche sociali da parte di Alex Belli. Le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, presenti tra gli ospiti della cena, dovranno esprimere il loro verdetto sull'accaduto. La discussione in diretta riguarderà l'atteggiamento di Belli e le sue capacità di leadership nel gruppo.

Televoto decisivo: eliminazione e terzo finalista

Il televoto di questa notte sarà fondamentale per determinare il destino di quattro concorrenti a rischio. Alessandro Varsi, Andreas Müller, Giancarlo Danto e Giulia Provvedi sono quelli esposti al pericolo di lasciare definitivamente la Casa. Uno di loro dovrà affrontare l'addio, chiudendo la sua esperienza nel reality show.

Oltre all'eliminazione, verrà scelto il terzo finalista attraverso un televoto flash che si svolgerà in contemporanea. Questa doppia sfida renderà la serata unica e imprevedibile, definendo le ultime contendersi alla vittoria. Le scelte degli spettatori determineranno non solo chi rimane, ma anche chi avrà l'opportunità di lottare per il titolo finale la settimana successiva.