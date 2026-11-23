Ilary Blasi annuncia la semifinale del Grande Fratello Vip. Federica Sabatini accede alla finale dopo aver battuto Roncaccia, mentre Alessandro si ritira.

La semifinale dell'undicesima edizione del Grande Fratello Vip ha raggiunto il suo momento cruciale, portando alla luce un esito decisivo per il destino dei concorrenti rimasti in gara. La conduttrice Ilary Blasi ha presieduto la fase finale delle eliminazioni, guidando le dinamiche che hanno portato alla scelta diretta di una participante per l'accesso immediato alla finale del programma.

Alessandro rifiuta di giocare

Alessandro ha motivato la sua decisione di ritirarsi da questo turno specifico affermando di non voler affrontare Andreas in un duello diretto. Egli ha dichiarato esplicitamente di vedere Andreas come un concorrente molto più forte rispetto a lui stesso, preferendo non mettere a rischio la sua posizione con un confronto che reputava impari a suo svantaggio tattico.

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Ilary chiama Roncaccia al led

La conduttrice Ilary Blasi ha richiesto a Roncaccia di mettersi di spalle verso il grande schermo led. Questa mossa operativa è stata giustificata dal fatto che Roncaccia era risultato l'unico concorrente maschio a non aver ricevuto alcun voto dai suoi compagni di casa in occasione delle ultime votazioni, rendendo la sua posizione strutturale differente rispetto alle altre dinamiche di gioco.

Federica Sabatini accede alla Nuvola

Dopo la dichiarazione di Alessandro, Ilary Blasi ha indirizzato il focus su Federica Sabatini. Federica ha spiegato la sua strategia scegliendo di opporsi a Roncaccia perché percepiva il duello come più equilibrato e combattivo, a differenza della situazione che avrebbe avuto con Andreas, dimostrando una chiara analisi delle forze in campo per massimizzare le proprie possibilità di successo.

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La decisione del pubblico premia Federica

L'attesa per la rivelazione del verdetto finale è terminata con la consegna della busta a Ilary Blasi. Quando la busta è stata aperta e comunicata, la parte della Nuvola su cui sostava Federica si è colorata di oro, confermando che il pubblico aveva scelto lei come destinataria del diritto di accedere direttamente alla finale, superando il concorrente Roncaccia.

La reazione di gioia di Federica Sabatini

Federica Sabatini ha fatto ritorno all'interno della Casa delle farfalle accompagnata da grida di giubilo da parte degli altri partecipanti. La vincitrice ha espresso profonda gratitudine verso il pubblico e i fan, definendo l'intera esperienza come un sogno che si è finalmente avverato, sottolineando l'importanza del supporto ricevuto nel percorso fino a questo traguardo.

Roncaccia non è ancora eliminato

Poco dopo la celebrazione di Federica, la conduttrice Ilary Blasi ha chiarificato una situazione residua importante. Ha spiegato a Roncaccia che la sua avventura non è conclusa definitivamente, precisando che non è tutto finito per lui dato che restano ancora fasi del programma da completare, mantenendo aperta la sua partecipazione al resto delle dinamiche televisive.