Grande Fratello Vip, Giulia Provvedi attacca Selvaggia Lucarelli

Giulia Provvedi replica a Selvaggia Lucarelli al Grande Fratello Vip dopo la scelta di Megan di salvare Valeria Marini invece di lei. Ecco le accuse e le posizioni in campo.

Nel Grande Fratello Vip, Giulia Provvedi attacca apertamente l'opinionista Selvaggia Lucarelli dopo un riferimento alla puntata di venerdì. Lo scontro nasce dalla scelta di Megan, chiamata a decidere chi salvare, che ha fatto il nome di Valeria Marini invece di quello di Giulia Provvedi.

Quella sera Giulia Provvedi era in nomination e ha vissuto la decisione di Megan come una questione personale. Il riferimento di Selvaggia Lucarelli alla vicenda ha riacceso la tensione tra le due concorrenti, che nel testo della trasmissione emergono come protagoniste del confronto.

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Lo scontro in diretta tra Giulia Provvedi e Selvaggia Lucarelli

Giulia Provvedi risponde a Selvaggia Lucarelli con una frase diretta: "È evidente che ti sto sulle scatole e mi vuoi fuori". Nella stessa replica aggiunge: "Il pubblico mi vuole ancora qui nella Casa, quindi qualcosa di buono l'avrò fatta".

Prima di questo botta e risposta, Selvaggia Lucarelli aveva affermato di non capire l'astio di Andreas verso Megan, che a suo avviso piace a tutti nella Casa. Il ballerino la contraddice, e l'opinionista precisa: "Sì, ovviamente al tuo circolo magico non piace", facendo riferimento a Marina La Rosa e Guendalina Tavassi.

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Nel passaggio successivo Selvaggia Lucarelli cita anche Giulia Provvedi, sostenendo che da venerdì la concorrente non riuscirebbe a perdonare la coinquilina. La replica arriva dallo studio, attribuita a Selvaggia Lucarelli: "A me non frega nulla di chi resta e chi esce. Ho le mie simpatie, come anche Cesara".

Le ragioni di Giulia Provvedi e la versione di Megan

Giulia Provvedi sostiene che il punto centrale sia la reciprocità. Ha spiegato: "Io ho salvato sempre Megan. Venerdì sera, quando ero in nomination, mi aspettavo la stessa cura anche da parte sua".

Per Giulia Provvedi, il nome di Valeria Marini ha messo in dubbio molto più di un singolo voto. La concorrente ha dichiarato: "Ho riposto in lei un'amicizia che non c'era", mostrando come la scelta di Megan abbia inciso sul rapporto di fiducia tra le due.

Megan, dal canto suo, rimprovera a Giulia Provvedi di averle tolto la parola senza darle la possibilità di spiegarsi. Il suo racconto è netto: "Mi hai imposto il silenzio punitivo per giorni. Sono venuta tre volte a spiegarti la situazione, perché tu non sai il rapporto che ho con Valeria".

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Le due versioni si fondano su premesse opposte. Giulia Provvedi parla di un atto di lealtà non ricambiato, mentre Megan richiama il silenzio subito e il legame che la unisce a Valeria Marini, elemento che nel testo viene indicato come il nodo della discussione.

Cosa resta aperto dopo il confronto nella Casa

Nel testo non sono indicati ulteriori sviluppi, né date per un chiarimento ufficiale tra Giulia Provvedi, Megan e Selvaggia Lucarelli. La vicenda resta quindi sospesa sulle dichiarazioni rese in puntata.

Il conflitto coinvolge più concorrenti: oltre a Megan e Giulia Provvedi, il dibattito tocca Andreas, Marina La Rosa e Guendalina Tavassi, citate nel commento dell'opinionista. Ogni posizione è legata al voto di salvataggio e alla percezione di chi, nella Casa, sia sostenuto dal pubblico.