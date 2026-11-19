Mediaset cambia palinsesto per il Grande Fratello Vip: niente puntata il 20 novembre. La semifinale è rimandata al 23 novembre, la finale al 30 novembre su Canale 5.

Il Grande Fratello Vip di Canale 5 subisce un'improvvisa variazione al programma. La conduttrice Ilary Blasi ha annunciato l'annullamento della diretta prevista per venerdì 20 novembre. Questa decisione comporta lo slittamento della semifinale, che non si terrà nelle ore serali di questa settimana. I telespettatori dovranno attendere lunedì 23 novembre per conoscere il nome del quarto finalista.

Modifica palinsesto: la semifinale si sposta al lunedì

Mediaset ha optato per concentrare gli ultimi appuntamenti del reality show nella fascia di prima serata del lunedì. La puntata originariamente destinata al venerdì sarà trasmessa in differita o riproposta il 23 novembre. La finale è stata confermata per lunedì 30 novembre senza ulteriori cambiamenti. Non si tratta di una cancellazione del programma, ma di una decisione strategica di programmazione. Il formato rinuncia al doppio appuntamento settimanale proprio in prossimità della conclusione del concorso.

Also read Grande Fratello Vip, Selvaggia Lucarelli parla dello scontro con Ilary Blasi: 'Non mi aspettavo che mi criticasse'

Ilary Blasi comunica il cambio via Instagram

La conduttrice ha utilizzato il proprio profilo Instagram per ufficializzare la modifica al calendario. In un reel pubblicato sul profilo dedicato al Grande Fratello, Ilary Blasi ha salutato il pubblico. Ha promesso di rivedersi con i telespettatori nella prossima diretta, fissata per lunedì 23 novembre. Il messaggio conferma che le decisioni più cruciali verranno posticipate di tre giorni rispetto alla programmazione originaria. L'annuncio lascia i fan con alcuni giorni in più di attesa prima dell'esito finale.

Tensione nella Casa dopo le eliminazioni di Marini

L'ultima puntata andata in onda lunedì 16 novembre ha creato un forte dibattito pubblico. Nella Casa sono state eliminate contemporaneamente Megan Ria e Valeria Marini. L'addio di Valeria Marini ha suscitato reazioni intense tra i fan e i media. La showgirl aveva minacciato di abbandonare il reality prima del verdetto del pubblico. In studio ha espresso sollievo, definendo le situazioni nella Casa come insopportabili. Ha parlato di aggressività quotidiana e di un clima difficile per la convivenza.

Advertisement

I finalisti e i rischi per le eliminationi

Tre concorrenti sono ormai sicure della presenza in finale. Le prime finaliste ufficiali hanno garantito il proprio posto nell'ultimo round. Restano in lizza Federica Morello, Piera Meloni e Alessandro Varsi. Questi tre partecipanti rischiano l'eliminazione immediata nella prossima semifinale. Sono finiti al televoto dopo le nomination della puntata precedente. Anche Andreas Muller e Alessandro Roncaccia mantengono la speranza di accedere alla finale. La partita è ancora aperta per tutti i non finalisti.

Prossimi appuntamenti con Blasi, Buonamici e Lucarelli

Il nuovo calendario prevede soltanto due appuntamenti televisivi per la conclusione. Entrambe le dirette andranno in onda su Canale 5 nella fascia di prima serata. Ilary Blasi tornerà alla conduzione affiancata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. La semifinale del 23 novembre deciderà l'ultimo nome della finale. Le eliminazioni successive ridurranno ulteriormente il numero dei concorrenti in gara. La struttura del programma è stata adattata per garantire maggiore impatto ai momenti decisivi.