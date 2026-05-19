Grande Fratello Vip: la finale in prima serata su Canale 5

La finale del Grande Fratello Vip in prima serata su Canale 5, con le danze, le battaglie dei talenti e le emozioni tra i Vipponi.

Venerdì 15 maggio, in prima serata su Canale 5, ci aspetta la finale del Grande Fratello Vip . Preparatevi a seguire con noi la diretta!

In passerella aprono subito le danze di questa finalissima e dallo studio anche Ilary insieme agli ex gieffini che viene interrotta da si esibisce quindi nella famosa danza del ventre della Manzini per poi tornare a ballare insieme agli ex gieffini, degli ex concorrenti e del corpo di ballo, arricchita dall’arrivo a sorpresa della coreografa del ‘tecnico’ centrale. Spazio poi all’ultima battaglia dei talenti, con una maxi performance che ripercorrerà i momenti più iconici dell’edizione tra musica, balli e spettacolo.

Che si contenderanno l’ultimo posto disponibile in finale. Non mancheranno emozioni, sorprese e momenti toccanti: i Vipponi potranno riabbracciare i propri cari e rivivere il loro percorso nella Casa tra amicizie, amori, litigi e fragilità emerse durante questi mesi di convivenz





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