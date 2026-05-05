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Grande Fratello Vip: la quattordicesima puntata si preannuncia esplosiva con eliminazioni e tensioni

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Grande Fratello Vip: la quattordicesima puntata si preannuncia esplosiva con eliminazioni e tensioni
Grande Fratello VipCanale 5Adriana Volpe
📆5/5/2026 8:51 PM
📰comingsoonit
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La quattordicesima puntata del Grande Fratello Vip, in onda martedì 5 maggio su Canale 5, promette di essere ricca di colpi di scena e tensioni. I concorrenti si preparano a un'eliminazione che potrebbe cambiare gli equilibri all'interno della casa, con scontri e dinamiche sempre più complesse.

Oggi, martedì 5 maggio, in prima serata su Canale 5 , andrà in onda la quattordicesima puntata del Grande Fratello Vip , un appuntamento che promette di essere ricco di colpi di scena e tensioni.

I concorrenti, tra cui Adriana Volpe, Alessandra Mussolini, Francesca Manzini, Lucia Ilardo, Marco Berry e Raul Dumitras, si preparano a un'eliminazione che potrebbe cambiare gli equilibri all'interno della casa. La serata si aprirà con la tradizionale fase della Nuvola, dove i concorrenti si posizioneranno sulla graticola in attesa dell'esito del televoto. Dopo settimane di scontri e tensioni, il pubblico a casa ha avuto modo di esprimere la propria opinione sui concorrenti, e le reazioni sembrano essere state particolarmente intense.

Tra i momenti più attesi, c'è la reazione di Abelarda Prunotti, che ha dichiarato di non sopportare più Antonella e Marco, definendoli insopportabili e affermando di non volerli più nella casa. Le sue parole hanno scatenato una serie di reazioni tra gli altri concorrenti, con Alessandra Mussolini che si è mostrata particolarmente dura, affermando di non voler più fare concessioni e di essere pronta a diventare il tormento della casa.

La situazione è ulteriormente complicata dalla presenza di Raimondo, considerato da molti il vero giocatore della casa, capace di influenzare gli equilibri e le dinamiche interne. La puntata si preannuncia decisiva, con fazioni sempre più definite e rapporti sempre più compromessi. Ogni confronto rischia di trasformarsi in scontro, e la tensione è palpabile. Nel frattempo, i fan del programma sono in fibrillazione, pronti a seguire ogni momento della serata e a esprimere le loro opinioni sui social network.

La quattordicesima puntata del Grande Fratello Vip promette di essere un appuntamento imperdibile, con colpi di scena e momenti di grande intensità emotiva

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