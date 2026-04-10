Grande Fratello Vip: Scontro infuocato tra Elia, Volpe e Mussolini

La puntata del Grande Fratello Vip vede un'accesa lite tra Antonella Elia, Adriana Volpe e Alessandra Mussolini. Accuse, provocazioni e frecciate avvelenate infiammano la casa, con Selvaggia Lucarelli a commentare e Cesara Buonamici a mediare.

L'ottava puntata del Grande Fratello Vip si apre all'insegna della tensione. All'interno della Casa, si scatena un acceso confronto tra Antonella Elia , Adriana Volpe e Alessandra Mussolini , scatenato dalle provocazioni dei giorni precedenti. Ilary Blasi dà il via al collegamento con Mussolini e Lucia Ilardo, confinate nel Monolocale come punizione per Renato Biancardi.

Antonella Elia, nei giorni precedenti, aveva accusato alcuni concorrenti di servilismo nei confronti di Mussolini, un'accusa a cui si era unita Adriana Volpe, definendo Paola Caruso come 'parte della piramide mussoliniana'. La replica di Mussolini è stata perentoria: 'Sono un cavallo che corre da solo'.\Il confronto si sposta poi nel salone, dove rimangono sole Adriana e Alessandra. Il battibecco si intensifica. Alessandra aveva precedentemente rimproverato Adriana per gli occhi, giudicati da lei 'stretti' e quindi indice di cattiveria. Adriana risponde, facendo allusioni sulla bocca di Alessandra. La Mussolini ribatte immediatamente: 'Lei non esita a lanciare frecciate sessuali alle donne'. Selvaggia Lucarelli interviene, sottolineando come Alessandra non possa ergersi a paladina della civiltà, dato il suo comportamento spesso sopra le righe. Il dibattito si sposta poi sull'uso del cognome 'pesante' da parte di Adriana Volpe. Alessandra Mussolini accusa Adriana di utilizzarlo per affermare una superiorità, come se fosse la 'maestra'. Cesara Buonamici invita a non prendere in giro il pubblico. Adriana risponde semplicemente, giustificando l'uso del cognome come reazione alla Volpe, che veniva chiamata per cognome.\Il clima si surriscalda ulteriormente con l'arrivo in salotto di Antonella Elia. Il loro rapporto, fin dall'inizio dell'esperienza al Grande Fratello Vip, si era dimostrato complesso. Alessandra commenta con sarcasmo: 'Quanto veleno'. Antonella e Adriana reagiscono con ironia, prendendo in giro la loro coinquilina. Alessandra, irritata, accusa Antonella di essere una persona chiusa e solitaria, attribuendo il suo atteggiamento fastidioso. 'Tu hai qualcosa dentro di respingente', le dice Alessandra. Adriana interviene a difesa dell'amica: 'Ti diverti a dire che non ha nessuno perché non ha parenti?', chiede. 'Lei ha tantissimi amici fuori', aggiunge. Selvaggia Lucarelli, al contrario, rivolge critiche ad Adriana, definendola una persona antipatica. L'episodio si conclude con un'atmosfera carica di risentimento, lasciando presagire ulteriori sviluppi nel reality show





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