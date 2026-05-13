Grande Fratello Vip settimanale: Lucia Ilardo vince l’edizione 2026 e sorprende i concorrenti

Lucia Ilardo vince l’edizione 2026 del Grande Fratello Vip al televoto contro Antonella Elia eatina terzo posto in finale. Sorprese per Alessandra Mussolini e Antonella Elia, conduttrice della puntata.

Lucia Ilardo è la terza finalista dell’edizione 2026 del Grande Fratello Vip. Raul Dumitras e Renato Biancardi al ballottaggio per il quarto posto in finale.

Sorprese per Alessandra Mussolini e Antonella Eliaha condotto la sedicesima puntata del Grande Fratello Vip. Lucia Ilardo, al televoto con altri quattro concorrenti, ha staccato un biglietto per l’attesa finale. Renato Biancardi e Raul Dumitras al ballottaggio per il quarto posto da finalista. Sorprese per Antonella Elia e Alessandra Mussolini.all’interno della casa più spiata del piccolo schermo.

Spazio alla gara dei talenti: Antonella Elia, Adriana Volpe e Alessandra Mussolini si sono esibite con una coreografia sulle note della sigla di SERSICA.ha potuto riabbracciare Caterina, fidanzata del figlio, e la cagnolina Betzy. In seguito, Ilary Blasi ha annunciato l’esito del televoto: vittoria per Lucia Ilardo con il 33,5% dei voti contro il 31,85% per Adriana Volpe, l’18,01% a favore di Raimondo Todaro, l’11,77% a supporto di Raul Dumitras e il 4,78% per Renato Biancardi.

Ritornano le sorprese, con la partecipazione inaspettata di Alessandra Mussolini e Antonella Eliaha condotto la sedicesima puntata del Grande Fratello Vip. Nella parte conclusiva della puntata, la conduttrice ha comunicato i volti ufficiali del reality show condotto da Ilary Blasi che andrà in onda da martedì 17 marzo in prima serata su Canale 5, un cast variegato composto da nomi noti del mondo dello spettacolo italiano e altri che già vantano carriere nella moda e non solo, che il pubblico imparerà presto a conoscere





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