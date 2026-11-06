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Grande Fratello Vip: televoto flash per il secondo finalista

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Grande Fratello Vip: televoto flash per il secondo finalista
Grande Fratello Vip · Televoto Flash · Valeria Marini
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Al Grande Fratello Vip Andreas Müller è in testa con il 30,85%, Alex Belli segue al 29,11%: Valeria Marini e Giulia Provvedi rischiano l'uscita.

Nella puntata del Grande Fratello Vip in onda oggi in prima serata, con inizio intorno alle 22:00, il pubblico è chiamato a decidere chi sarà il secondo finalista dell'edizione. Il conduttore Alfonso Signorini non è indicato nel testo di partenza, mentre sono presenti come sempre Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. A rischiare l'eliminazione sono quattro concorrenti: Valeria Marini, Alex Belli, Giulia Provvedi e Andreas Müller.

I quattro sono finiti in nomination nel corso della quindicesima puntata. Il concorrente che riceverà meno voti dal televoto dovrà abbandonare il gioco, e al termine di un secondo televoto flash sarà proclamato il secondo finalista di questa edizione del Grande Fratello Vip 2026.

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Televoto flash: chi rischia l'eliminazione

Andreas Müller è al momento in testa nelle preferenze del televoto con il 30,85%, seguito da Alex Belli con il 29,11%. Valeria Marini si attesta al 21,17%, mentre Giulia Provvedi raccoglie il 18,86% delle preferenze.

La distanza tra Andreas Müller e Alex Belli è minima. Se queste indicazioni venissero confermate dal televoto ufficiale, entrambi sarebbero salvi. Per Valeria Marini e Giulia Provvedi, al contrario, la strada verso la salvezza appare nettamente in salita.

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Gli ultimi giorni nella Casa hanno visto più volte cambiare gli equilibri. Valeria Marini e Andreas Müller continuano a non sopportarsi, mentre Alex Belli e Giulia Provvedi, dopo continue liti, nelle ultime ore si sono riavvicinati.

Uova, accuse e nuove tensioni nella Casa

La nuova lite nasce da una confezione di uova. Valeria Marini ha notato una scritta lasciata sulla confezione, rivolta a lei e da lei giudicata offensiva. Ha quindi chiesto ad Alex Belli e Giancarlo Danto chi fosse stato l'autore.

Megan Ria, Piera Meloni, Guendalina Tavassi e Marina hanno fatto il nome di Andreas Müller. Il ballerino non ha negato il gesto e, quando Valeria Marini lo ha raggiunto per chiedergli spiegazioni, ha rincarato la dose, invitandola a chiamare un avvocato se lo riteneva opportuno.

Nella puntata di lunedì, parlando di Valeria Marini dopo averla nominata, Andreas Müller l'aveva definita insopportabile, ingestibile, ipocrita e a tratti finta. Nelle ultime ore il concorrente ha ribadito la sua posizione, sostenendo che Valery Stellare sia convinta di essere sempre al centro di tutto e di non avere rivali.

Carmen Di Pietro e il dibattito sui rapporti

Carmen Di Pietro ha accusato Giancarlo Danto di essere troppo legato a Valeria Marini, definendolo un portaborse. Dopo la nomination di Carmen Di Pietro, Giancarlo Danto avrebbe voluto spiegarle le sue motivazioni, ma lei si era allontanata.

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Giancarlo Danto si è poi sfogato con Marina e Giulia Provvedi, sostenendo che un conto è il gioco e un altro sono i rapporti personali fuori dalla Casa. Carmen Di Pietro ha replicato con toni duri, dicendogli di avere paura di Valeria Marini. Stasera Carmen Di Pietro si confronterà con i concorrenti più giovani, che secondo il testo pensano che lei sia una finta tonta.

Sul fronte della pace, Alex Belli e Giulia Provvedi hanno trovato un chiarimento. Alex Belli ha raccontato di aver sempre nascosto le proprie fragilità per evitare che qualcuno colpisse i suoi punti deboli, e a spingerlo ad aprirsi sarebbe stato anche il consiglio della moglie Delia Duran, andata a trovarlo nella puntata di lunedì. Giulia Provvedi ha risposto di avere capito perfettamente il gesto.

Adriano Celentano critica la prova della saliva

Questa settimana, tra i telespettatori d'eccezione c'è stato Adriano Celentano. Dopo aver guardato la puntata di lunedì, Adriano Celentano ha pubblicato un commento sulla prova che ha coinvolto sette concorrenti seduti a tavola, chiamati a passarsi oggetti e alimenti di bocca in bocca, senza poter usare le mani.

Secondo Adriano Celentano si è trattato di un gioco alquanto disgustoso, perché oggetti e alimenti erano imbevuti della saliva di ognuno dei concorrenti, costretti da Mediaset a fare il gioco più sporco possibile.

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