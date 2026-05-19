Grande Fratello Vip: tensioni tra concorrenti e accuse

La finale del Grande Fratello Vip è entrata nel vivo tra accuse, gelosie e tensioni sempre più difficili da nascondere. Al centro dell'ultima puntata c'era un durissimo confronto tra i concorrenti, nato da una battuta fatta da quest'ultimo nei confronti di un abito indossato da Lucia. La situazione ha acceso immediatamente gli animi e ha attirato l'attenzione di Renato, che da tempo aveva ammesso di provare un interesse nei confronti della concorrente.
La finale del Grande Fratello Vip entra nel vivo tra accuse, gelosie e tensioni sempre più difficili da nascondere. Al centro dell'ultima puntata c'era il durissimo confronto tra, nato da una battuta fatta da quest'ultimo nei confronti di un abito indossato da Lucia : un commento che è degenerato rapidamente in uno scontro personale dentro la Casa.e attirando l'attenzione di Renato , che da tempo aveva ammesso di provare un interesse nei confronti della concorrente.
Una situazione che ha acceso immediatamente gli animi. Raul aveva detto a Lucia che mi piaceva, che qualcosa era cambiato, e Lucia ha ammesso di aver confidato a Raul il desiderio di rivederlo fuori dal programma. Anche Selvaggia Lucarelli è intervenuta con ironia, criticando Renato per alcuni atteggiamenti avuti nel corso del reality. Nel frattempo, Lucia ha provato a chiarire la sua posizione.
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