Grande Fratello Vip: un confronto acceso tra i due concorrenti

Un confronto acceso tra i due concorrenti del Grande Fratello Vip, Lucia e "Forse anche il fatto di essere sempre rimasto equilibrato è una tattica", che ha messo in luce visioni completamente diverse del loro legame. La concorrente non riesce a capire se il recente avvicinamento del coinquilino sia frutto di strategie o di sentimenti genuini.

Grande Fratello Vip , tra i due è esploso un confronto acceso che ha messo in luce visioni completamente diverse del loro legame. A frenare è soprattutto, che continua a non fidarsi fino in fondo del comportamento del coinquilino.

La concorrente, infatti, non riesce a capire se il recente avvicinamento di "Il suo cambiamento è stato troppo improvviso", ammettendo di avere molti dubbi sulle reali intenzioni del compagno d’avventura. è apparso profondamente deluso da queste insinuazioni e ha cercato di spiegare che il suo interesse sarebbe nato in maniera naturale. Tuttavia, non sembra intenzionata a lasciarsi andare così facilmente. Secondo lei sarebbe stato più corretto aspettare la fine del reality prima di fare passi troppo importanti.

Al contrario, non vede il motivo di aspettare: ha detto, spiegando di non essersi voluto trattenere. Per lui i sentimenti non possono essere programmati e proprio per questo ha deciso di esporsi senza preoccuparsi troppo del giudizio degli altri o dei possibili gossip una volta terminato il programma.

Il confronto si è fatto ancora più duro quando Lucia ha insinuato che anche il comportamento apparentemente neutro di "Forse anche il fatto di essere sempre rimasto equilibrato è una tattica", non ha mai applicato nessuna strategia, ha ribadito, aggiungendo di non essere il tipo di persona che ama schierarsi o creare dinamiche forzate solo per emergere nel gioco.

"Io non ho mai avuto la sensazione di piacerti", ha ammesso sinceramente, sottolineando di non aver mai mancato di rispetto a nessuno, nemmeno nei momenti di vicinanza con il motivo di questo improvviso cambiamento: "Mi è venuto così". Nessuna decisione definitiva, almeno per ora: il loro rapporto resta ancora tutto da capire





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