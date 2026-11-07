Grande Premio del Brasile: Lando Norris Pole, Antonelli Terzo e Meraviglia Mercedes

Lando Norris conquista la pole position nel Gran Premio del Brasile grazie al meteo ostile e alle penalità motoristiche di Hamilton e Verstappen. Kimi Antonelli brilla al terzo posto per la Mercedes.

Il meteo ha dettato legge sul circuito di Interlagos durante le qualifiche del Gran Premio del Brasile, trasformando un evento tecnico in una gara di resistenza alle intemperie. I frequenti acquazzoni hanno costretto gli organizzatori a ritardare l'avvio della Q1 di un'ora e mezza, creando un caos logistico che ha favorito chi ha saputo adattarsi per meglio. In questo scenario complesso e dinamico, il campione uscente Lando Norris ha imposto la sua superiorità su un asfalto bagnato e insidioso, conquistando la posizione di honore per la gara domenica.

La lotta per la pole position è stata drasticamente influenzata dalle numerose penalizzazioni tecniche inflitte ai principali rivali del pilota britannico. Lewis Hamilton e Max Verstappen, entrambi costretti a sostituire la power unit, partiranno dall'ultima fila della griglia di partenza, un colpo durissimo per le ambizioni di vittoria del Mondiale. Questa situazione tattica ha aperto la strada a una Mercedes che vede negli ottimi risultati dei suoi piloti la chiave per assicurarsi il titolo costruttori già nella prossima gara.

Also read Urlo Lewis, silenzio Elkann: in Brasile Ferrari senza pace

Strategia e Penalità Motoristiche

Prima ancora che le vetture abandonassero i box per la prima sessione di qualifiche, il weekend della Ferrari si era già Complicato a causa delle sanzioni tecniche. Il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton è stato costretto a montare una nuova power unit, un provvedimento che lo relega automaticamente al fondo della griglia di partenza. Questa decisione tecnica, seppur necessaria per la continuità della stagione, elimina Hamilton dalla corsa immediata alla vittoria di questo specifico appuntamento.

Anche il compagno di squadra della Ferrari, Charles Leclerc, non è sfuggito alle dure conseguenze delle regolamentazioni tecniche. La sostituzione del motore endotermico sulla sua vettura ha comportato una penalità di dieci posizioni in griglia. Leclerc, pur avendo dimostrato velocità in pista, deve ora recuperare spazio dai rivali, un compito arduo in un circuito dove il sorpasso è storicamente difficile e il margine di errore minimo. Questa serie di penalità favorisce direttamente la concorrente Mercedes.

Advertisement

Posizioni in Classifica e Impatto

George Russell e Charles Leclerc, rispettivamente secondo e quarto nelle prove di velocità pura, vedono le loro posizioni originali degradate a causa delle penalità sopra citate. Scivolano indietro di cinque posizioni ciascuno, un dettaglio cruciale che cambia radicalmente la composizione della seconda e terza fila. Leclerc termina la sessione quarto ma parte decimo, mentre Russell, pur avendo mostrato un ritmo eccellente, deve accontentarsi di una partenza meno favorevole rispetto alle aspettative.

Il vero sorriso di questa sessione bagnata è quello di Kimi Antonelli, il rookie della Mercedes. Il pilota esordiente parteciperà alla gara a fianco di Lando Norris, una posizione strategica che porta la scuderia tedesca vicina alla matematica conquista del Mondiale Costruttori. Con un vantaggio di 100 punti sulla Ferrari, la Mercedes ha ora l'opportunità di chiudere la stagione anticipatamente se manterrà questa superiorità durante la gara, rendendo questo risultato un traguardo storico per la squadra e per il giovane talento italiano.

Meteo Ostile e Bandiera Rossa

Il fattore atmosferico è stato il vero protagonista di un pomeriggio diventato drammatico. Dopo un pesante nubifragio iniziale, la pioggia è tornata a cadere con intensità crescente quando le vetture stavano per uscire dai box con gomme intermedie. Il pericolo di aquaplaning è diventato inaccettabile per la sicurezza dei piloti, costringendo la direzione di gara a esporre la bandiera rossa. Piloti come Alexander Albon e lo stesso Kimi Antonelli sono usciti con gomme da bagnato, ma la visibilità e l'aderenza erano nulle.

L'attesa è durata a lungo, con la pioggia che ha allagato buona parte del circuito di Interlagos. La medical car ha effettuato giri di ricognizione mostrando traversi importanti, confermando che l'acqua in pista era ancora troppo abbondante. Anche l'uscita della safety car per controllare l'agibilità non ha portato a un immediato ripristino della condizione operativa, poiché le operazioni di pulizia sono state vanificate dal ritorno improvviso di scrosci ancora più forti.

Advertisement

Resa dei Conti nelle Qualifiche

Il direttore della safety car, Bernd Maylander, ha espresso chiare preoccupazioni via radio, definendo la situazione impraticabile e troppo pericolosa per qualsiasi tentativo di gara. Ha evidenziato la presenza di pozzanghere d'acqua stagnante persino sui rettilinei, che provocano aquaplaning ad alta velocità. La mancanza di illuminazione artificiale sul tracciato ha ulteriormente complicato la decisione della direzione gara, costretta a attendere il tramante per poter valutare una ripresa, anche se limitata.

Quando la pista è infine diventata percorribile, Lando Norris ha sfruttato l'asciugatura parziale per battere Russell e Verstappen, che ha deciso di non rischiare ulteriore usura delle gomme data la sua partenza da fondo griglia. Kimi Antonelli, dopo aver rischiato l'eliminazione al Q1, è riuscito ad accedere al Q3 per un soffio, dimostrando una crescita esponenziale. La gara domenica alle 18 sarà in diretta e in esclusiva su Sky, con una griglia di partenza completamente stravolta rispetto alle previsioni iniziali.