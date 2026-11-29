George Russell conquista la pole davanti ad Andrea Kimi Antonelli. Tutte le informazioni per seguire il Gran Premio del Qatar 2026 in diretta TV e streaming su Sky Sport e TV8.

Il circuito internazionale di Lusail ospita oggi, domenica 29 novembre, il penultimo appuntamento del mondiale di Formula 1 2026. La gara, denominata Gran Premio del Qatar, partirà alle 17:00 ora italiana per una distanza totale di 57 giri. George Russell della Mercedes ha conquistato la pole position, precedendo il neo campione del mondo Andrea Kimi Antonelli nella griglia di partenza. La tensione nel team Ferrari è rientrata dopo le dichiarazioni di Antonelli durante le qualifiche, ma l'attenzione è ora focalizzata sulla lotta per i punti iridati.

Verdetti Qualifiche e Posizioni in Griglia

La prima fila è interamente occupata dalla scuderia Mercedes con George Russell che ha segnato il tempo di 1:21.695. Alle sue spalle, Andrea Kimi Antonelli completa la prima fila con un cronometro di 1:21.823, nonostante le polemiche per la gestione dell'uscita dai box durante il Q3. Il pilota bolognese ha espresso la sua frustrazione nelle radio di squadra, ma il clima nel paddock è tornato alla normalità dopo l'assegnazione dei tempi.

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La seconda fila vede dominare la McLaren con Lando Norris al terzo posto e Oscar Piastri al quarto. La Red Bull occupa la terza fila con Isack Hadjar quinto e Max Verstappen sesto. Le posizioni successive rispecchiano le dinamiche recenti della stagione: Charles Leclerc apre la quarta fila in settima posizione, seguito da Arvid Lindblad ottavo. Lewis Hamilton, ripartendo da una penalità per l'incidente di Las Vegas, si qualifica nono, affiancato al decimo posto da Liam Lawson.

Strategia Pirelli e Impatto sui Piloti

La gara sarà condizionata dalle nuove normative sugli pneumatici imposte da Pirelli in accordo con la Federazione Internazionale dell'Automobile. Il regolamento prevede un tetto massimo di 27 giri per ogni treno di gomme, obbligando i piloti a effettuare almeno due soste durante i 57 giri totali. Questa decisione, presa per garantire la sicurezza sulle curve veloci, impedisce di completare la gara con due sole soste e complica le strategie per le scuderie.

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Leclerc e Hamilton affrontano questa gara con una posizione svantaggiosa sulla griglia. L'incidente nel Gran Premio di Las Vegas, in cui il monegasco ha tamponato l'inglese provocando il testa coda di Hamilton, ha avuto ripercussioni significative. Questo episodio ha influito sul bilancio della Ferrari, rendendo cruciale raccogliere quanti più punti possibili prima della finale di Abu Dhabi. La strategia di due soste obbligatorie potrebbe premiare le scuderie con i piloti meglio posizionati in griglia.

Classifiche Mondiali e Prospettive Future

Con il titolo mondiale piloti già assegnato ad Andrea Kimi Antonelli con 402 punti, il dibattito si sposta sulle posizioni d'onore e sulla classifica costruttori. Max Verstappen, a quota 304 punti, guida la lotta per il secondo posto in classifica con un margine sicuro su Lewis Hamilton (267), George Russell (264), Lando Norris (264) e Charles Leclerc (250). La situazione resta comunque aperta e combattuta fino all'ultima gara.

Nella classifica costruttori, la Mercedes comanda con 666 punti. La Ferrari difende la seconda posizione con 517 punti, sotto l'attacco della Red Bull (440) e della McLaren (431). Le ultime due gare, il Qatar di oggi e il Gran Premio di Abu Dhabi previsto per il 6 dicembre, saranno determinanti per il destino del trofeo tra le squadre. Ogni punto raccolto avrà un peso specifico elevato nel risultato finale.

Dove Seguire il Grande Premio del Qatar 2026

I tifosi potranno seguire la diretta del Gran Premio del Qatar su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e sulle piattaforme digitali Sky Go e NOW. La gara locale inizierà alle 19:00, mentre l'inizio per l'Italia è fissato alle 17:00. Per chi preferisce una visione in chiaro, la differita sarà trasmessa da TV8 e visibile anche sul portale TV8.it alle 21:30 di sera. Questo orario consente a un pubblico più ampio di seguire il penultimo atto stagionale prima del via ad Abu Dhabi.