La Cgil e i Cobas indicono una giornata di mobilitazione generale che coinvolge scuola, sanità e trasporti. I sindacati chiedono aumento salari, salario minimo, pensioni dignitose e maggiore investimento nei servizi pubblici contro il carovita.

La principale confederazione sindacale italiana, la Cgil, ha annunciato l'indizione di una grande giornata di sciopero generale che interesserà un ampio spettro del mondo del lavoro, coinvolgendo sia il settore pubblico che quello privato.

Motivi e categorie dello sciopero generale

La protesta è destinata a colpire numerose categorie professionali, spaziando dall'istruzione alla sanità, dagli uffici amministrativi della pubblica amministrazione ai complessi sistemi di trasporto locale, fino alle attività logistiche e ai porti marittimi. Il cuore della mobilitazione ruota attorno a una ferma contestazione delle attuali politiche economiche governative, in particolare riguardo alla recente legge di bilancio e alla crescente emergenza del carovita.

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I sindacati sottolineano come l'inflazione abbia eroso in modo significativo il potere d'acquisto di salari e pensioni, creando condizioni di vita sempre più difficili per le famiglie lavoratrici e per i pensionati, che vedono ridursi il valore reale dei loro redditi. Tra le varie categorie interessate figurano non solo i lavoratori tradizionali, ma anche quelli impiegati negli appalti e nei servizi strumentali, inclusi docenti, personale universitario, ricercatori, medici e operatori sanitari, nonché i dipendenti delle amministrazioni locali e dei servizi di pubblica utilità.

Nel comparto dei trasporti, la protesta coinvolge il trasporto pubblico locale, le cooperative di tassisti, il personale portuale, la logistica del trasporto merci su strada e i servizi marittimi. È importante notare che esistono diverse iniziative parallele: mentre la Cgil organizza uno sciopero ventiquattr'ore su ventiquattro, altre organizzazioni come Clap e Sial Cobas hanno indetto mobilitazioni specifiche di ventiquattr'ore nei settori pubblici e privati, escludendo volontariamente il settore dei trasporti.

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Le due iniziative presentano motivazioni parzialmente convergenti ma non identiche, con rivendicazioni specifiche per il personale docente e amministrativo. La Cgil esprime inoltre forte preoccupazione per le recenti trattative tra sindacati confederali e Confindustria, ritenendo che gli accordi potrebbero restringere gli spazi di manovra del sindacalismo di base nei luoghi di lavoro.

Rivendicazioni salariali e pensionistiche

Tra le principali richieste figuri l'introduzione legislativa di un salario minimo garantito, una riduzione generalizzata dell'orario di lavoro e meccanismi automatici di adeguamento delle retribuzioni all'inflazione, al fine di tutelare i lavoratori dall'erosione del reddito. Il sindacato denuncia l'insufficienza degli interventi governativi contro l'aumento del costo della vita, specialmente dopo i drastici rincari dei beni energetici, e chiede un deciso cambio di direzione nelle politiche fiscali e sociali.

Le rivendicazioni includono l'aumento salariale, il rinnovo urgente dei contratti collettivi nazionali e il recupero del potere d'acquisto perso. Sul fronte pensionistico, la Cgil richiede una rivalutazione piena degli assegni, pensioni dignitose e il blocco dell'aumento dell'età pensionabile, sottolineando come l'inflazione agisca come un drenaggio fiscale involontario.

Investimenti pubblici e disagi previsti

Inoltre, viene chiesto maggiore finanziamento per la sanità, la scuola e i servizi sociali, criticando la distanza tra i bisogni reali e gli investimenti previsti. Viene anche sollevata la questione della spesa militare, con la richiesta di destinare più risorse ai servizi pubblici piuttosto che al riarmo. Parallelamente, i Cobas insistono sulla lotta alla precarietà e alle disuguaglianze salariali, richiedendo un aumento di trecento euro netti mensili per i docenti.

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Lo sciopero comporterà disagi differenziati: a Roma, il trasporto ATC sarà garantito solo in fasce orarie specifiche, mentre nei porti e per i collegamenti marittimi si prevedono ritardi significativi.