Grandinata eccezionale colpisce Cislago: fiumi di ghiaccio invadono le strade

Una violenta grandinata il 6 maggio ha trasformato le vie di Cislago in un paesaggio innevato, costringendo le autorità e i residenti a un'operazione di pulizia e di emergenza e riaccendendo il dibattito sui rischi climatici nella regione lombarda.

Intorno alle quattordici e trenta di mercoledì 6 maggio una violenta grandinata ha colpito l'area di Varese , concentrandosi in particolare nella zona di Cislago , nel sud del Varesotto vicino al Saronnese.

Il fenomeno, classificato dagli esperti come un nubifragio di rara intensità, è stato caratterizzato da una pioggia di ghiaccio di dimensioni eccezionalmente grandi, talvolta descritta come dei veri e propri "fiumi di ghiaccio" che hanno invaso le strade, i marciapiedi e i tetti delle abitazioni. I testimoni hanno raccontato di aver sentito un boato simile a quello di un temporale di medio inverno, seguito da un plasma di cristalli di ghiaccio che cadevano a una velocità tale da creare un rumore sordo e costante, capace di frantumare vetri, rottami di pannelli metallici e coperture in tegole.

Le strade di Cislago sono rimaste ricoperte da uno spesso strato bianco, simile a una nevicata impetuosa, che ha costretto i residenti a intraprendere una pulizia manuale con pale, scope e aspirapolvere da giardino, operazione che ha richiesto diverse ore di lavoro e ha provocato difficoltà nei servizi di emergenza. Le autorità locali hanno attivato un piano di soccorso per aiutare le famiglie che si sono ritrovate chiuse fuori dalle loro case a causa di tetti crollati o di vie di accesso ingombre, inviando unità di protezione civile, vigili del fuoco e la guardia forestale per rimuovere i detriti e garantire il libero transito dei veicoli di emergenza.

Anche la rete elettrica ha subito ripercussioni: alcune linee aeree sono state interrotte a causa del peso del ghiaccio, generando blackout temporanei in diversi quartieri. I tecnici del gestore elettrico hanno dovuto intervenire rapidamente per ripristinare il servizio, impiegando squadre di riparazione equipaggiate con attrezzature anti‑ghiaccio.

I fenomeni meteorologici estremi come questo sono stati analizzati da diversi centri di ricerca, i quali hanno sottolineato che l'attuale clima, caratterizzato da un aumento della temperatura media globale, favorisce la formazione di correnti ascendenti più potenti e di celle temporalesche più intense, elementi essenziali per la generazione di grandinate di grande dimensione. Gli esperti avvertono che eventi simili potrebbero diventare più frequenti nei prossimi anni, richiedendo una più efficace pianificazione urbana e una revisione dei protocolli di emergenza.

Nei giorni successivi al temporale, le autorità comunali hanno avviato una campagna informativa per sensibilizzare i cittadini sui rischi legati a eventi di grandine improvvisa, invitandoli a mantenere libere le vie di scolo, a rinforzare le coperture dei propri edifici con sistemi di protezione anti‑grandine e a denunciare tempestivamente eventuali danni strutturali. Le associazioni dei residenti hanno aperto una rete di solidarietà per la condivisione di attrezzi e di volontari disponibili a dare una mano nella pulizia delle strade, riducendo così i costi individuali di ripristino.

L'evento, sebbene limitato a una zona specifica della Lombardia, ha suscitato preoccupazione a livello regionale, spingendo la Regione Lombardia a valutare l'introduzione di un sistema di allerta precoce più capillare, capace di inviare avvisi immediati tramite messaggi SMS, app mobile e sirene urbane, per ridurre al minimo l'impatto di futuri fenomeni estremi. Questo episodio sottolinea l'importanza di una risposta coordinata tra enti pubblici, forze dell'ordine, vigili del fuoco e cittadini, elementi chiave per fronteggiare con efficacia le emergenze causate dagli eventi climatici sempre più intensi





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