Gratta e Vinci da 500mila euro e permesso di soggiorno: la doppia vittoria di Imagbe, migrante nigeriano

Un migrante nigeriano senza documenti vince mezzo milione di euro al Gratta e Vinci ma non può riscuotere per mancanza di permesso di soggiorno. Il Tribunale di Ancona gli concede la protezione speciale, riconoscendo la sua integrazione, e sblocca la vincita che viene investita in un negozio a Falconara Marittima.

Imagbe Ehizomwengie, trentaseienne nigeriano arrivato in Italia nel 2016 per sfuggire a una setta segreta, ha vissuto per anni senza documenti. Nel novembre 2024 ha vinto mezzo milione di euro con un Gratta e Vinci, ma la mancanza del permesso di soggiorno gli impediva di aprire un conto corrente e riscuotere la somma.

Dopo un rifiuto della protezione speciale da parte della Questura di Pesaro, nel 2022, i suoi avvocati hanno presentato ricorso. Il Tribunale di Ancona, con sentenza del 4 giugno 2025, ha rovesciato il diniego, riconoscendo il suo percorso di integrazione, la conoscenza della lingua italiana, l'assenza di precedenti penali e concedendogli il permesso di soggiorno per protezione speciale.

Ora la vincita può essere riscossa legalmente e il denaro è stato investito in un'attività commerciale a Falconara Marittima, il negozio 'Mama African', che Imagbe gestirà una volta ottenuti i documenti. La storia evidenzia le contraddizioni burocratiche italiane: per ottenere la protezione serve autonoma economica, ma senza documenti non si può accedere a un conto. La vittoria legale ha sbloccato un circolo vizioso, trasformando un incubo in opportunità





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