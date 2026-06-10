Gratta e Vinci e permesso di soggiorno: la storia del migrante nigeriano che divide l'Italia

La vicenda di Imagbe, 36enne nigeriano irregolare, che vince 500.000 euro al Gratta e Vinci e ottiene il permesso di soggiorno per protezione speciale, solleva dibattiti sulla considerazione dei migranti e sul loro contributo economico, tra semplificazioni e reality.

Un permesso di soggiorno ottenuto grazie a una vincita al Gratta e Vinci. Semplificando al massimo la storia, un 36enne nigeriano presente in Italia in modo irregolare per anni ha vissuto una vicenda che sembra quasi una parabola.

Il problema delle semplificazioni è che spesso si trascinano dietro dettagli cruciali, quelli necessari per un'analisi equilibrata, che molti utenti sui social, spinti da qualunquismo e spesso da precise ideologie, evitano accuratamente di considerare. Partiamo quindi dall'inizio, da quel biglietto acquistato in un supermercato di Pesaro con i soldi delle elemosine. Cinque euro che, grattando la patina argentata, si sono trasformati in cinquecentomila euro.

Una somma che Imagbe, fuggito dalla Nigeria dieci anni fa per sottrarsi all'obbligo familiare di entrare in una setta segreta di cui il padre era capo spirituale, non avrebbe mai osato sperare di raggiungere in un'esistenza fatta di espedienti. La fortuna, però, ha subito cozzato contro la realtà. Essendo un immigrato senza permesso di soggiorno, Imagbe non poteva aprire un conto corrente per riscuotere la vincita.

Si è fidato di un amico, connazionale, che una volta depositati i soldi sul proprio conto ha iniziato a usarli. A quel punto è intervenuta la comunità nigeriana per cercare una mediazione, che è riuscita: metà dei soldi è rimasta all'ex amico, mentre gli altri 250.000 euro sono stati trasferiti sul conto di un cugino di Imagbe, titolare di un negozio di alimentari a Falconara, dove il trentaseienne nigeriano sarebbe andato a lavorare una volta ottenuti i documenti.

E così è avvenuto. Il Tribunale di Ancona gli ha concesso il permesso di soggiorno per protezione speciale, riconoscendo la sua attuale indipendenza economica e lavorativa e valutando positivamente il suo processo di integrazione. Mai avrei pensato a una vita così. Incredibile, ha dichiarato in lacrime davanti alle telecamere, qualche giorno fa, nel suo negozio, ringraziando l'Italia.

Una storia a lieto fine, ma non per tutti. Il livore di certi commenti è una secchiata d'acqua gelata sull'humanitas. Insomma, va bene il riscatto sociale, ma non a casa nostra, perché questi è solo questione di tempo che oltre al lavoro si impossessino anche dei soldi dello Stato.

Sono molti coloro che, di fronte a questa vicenda, gridano all'ingiustizia, alle leggi da rispettare, a quei soldi che vengono dalle tasse che paghiamo noi, ignorando che il montepremi del Gratta e Vinci è autofinanziato dalla vendita dei biglietti. Al contrario, lo Stato incassa una quota del 15% sulle vendite e il 20% sulle vincite superiori ai cinquecento euro. Sì, anche la fortuna è tassata.

La barzelletta, come qualcuno ha definito l'accaduto, non è che un clandestino abbia vinto al Gratta e Vinci ottenendo anche il permesso di soggiorno, ma che un clandestino contribuisca a finanziare uno Stato che non lo riconosce. Un vulnus decisamente grottesco che dovrebbe far riflettere, non indignare.

Soprattutto perché il gioco è solo una piccola briciola della torta, come suggeriscono i migliaia di immigrati irregolari che lavorano come braccianti, in condizioni di sfruttamento, sottopagati e in nero, permettendo agli imprenditori di risparmiare su tasse e contributi e mantenendo così calmierati anche i prezzi della grande distribuzione. Un apporto socio-economico non indifferente, ma per loro non c'è nessun Gratta e Vinci.

E finché l'immigrazione clandestina sarà considerata solamente sulla base dei diritti da negare, invece di ragionare su quelli da concedere, agli occhi di tanta gente un migrante resterà sempre un migrante. Anche se ricco e con il permesso di soggiorno





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