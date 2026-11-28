Il procuratore Gratteri esige l'adeguamento degli stipendi arretrati dei magistrati. Critiche verso il governo Meloni sulla mancata esecuzione della sentenza definitiva.

Il procuratore della Repubblica di Napoli, Nicola Gratteri, ha rinnovato con fermezza la richiesta di immediata esecuzione delle sentenze definitive relative all'adeguamento degli stipendi arretrati del personale giudiziario. A margine del congresso nazionale dell'Associazione Nazionale Magistrati, tenutosi presso Castel Capuano, Gratteri ha dichiarato che l'esecutivo deve ottemperare quanto deciso dalla giustizia amministrativa senza ulteriori indugi.

Gratteri ha sottolineato come i magistrati avessero già richiesto questo adeguamento da anni, incontrando ripetutamente sordità da parte delle istituzioni. Dopo i ricorsi presentati al Tar e poi al Consiglio di Stato, la sentenza è ora definitiva e l'esecuzione non è più negoziabile. Se la premier non firmasse per proprie motivazioni politiche, si renderebbe necessaria la nomina di un commissario, le cui spese sarebbero a carico dello Stato, aumentando ulteriormente il costo della situazione.

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La sfida economica su Palazzo Chigi

Il procuratore ha contestato la giustificazione ufficiale del governo, secondo cui la mancanza di fondi impedisce il pagamento degli arretrati. Ha chiesto esplicitamente di spiegare perché ad aprile 2026 lo stipendio dei funzionari di Palazzo Chigi sia aumentato di 540 euro tramite contrattazione, con gli arretrati erogati in un'unica soluzione. Ha ricordato che lo stipendio del magistrato è automatico per legge, in quanto questa figura non può negoziare le proprie condizioni contrattuali per il ruolo istituzionale che ricopre.

Gratteri ha proposto una misura di coerenza nazionale in caso di crisi economica. Ha dichiarato che se la crisi è reale, lo stipendio del magistrato, che oggi percepisce 8.500 euro mensili a fine carriera, dovrebbe essere abbassato di 1.000 euro. Questa riduzione dovrebbe essere proporzionale e applicata anche ai funzionari pubblici che percepiscono somme superiori a quella cifra, mantenendo un equilibrio di giustizia sociale e istituzionale.

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Confronto con i costi politici e parlamentari

La critica si è estesa ai compensi dei parlamentari, che Gratteri ha indicato come primo obiettivo di una eventuale riduzione dei costi della politica. Ha sottolineato che, sommando tutti i benefit, i deputati e i senatori arrivano a percepire una media di 15mila euro mensili. Ha osservato che questa retribuzione elevata è giustificata da una presenza in Parlamento che media di soli due giorni e mezzo a settimana, evidenziando uno squilibrio rispetto alla dedizione piena del personale giudiziario.

La posizione espressa da Gratteri si inserisce in un contesto di tensione crescente tra il mondo della magistratura e l'esecutivo. La richiesta di esecuzione immediata delle sentenze riguarda una questione che tocca la credibilità dello Stato di diritto e la capacità del governo di gestire le risorse pubbliche in modo trasparente e coerente con gli impegni assunti in sede giudiziaria.

Impatto sul sistema giustizia italiano

L'esecuzione delle sentenze non solo avrebbe un impatto economico immediato sul bilancio dello Stato, ma avrebbe anche un effetto symbolico importante sulla fiducia dei cittadini nel sistema giudiziario. La prolungata attesa per l'adeguamento degli stipendi ha creato un clima di frustrazione tra i magistrati, che vedono il loro lavoro messo in discussione nonostante le sentenze a loro favore.

Il procuratore Gratteri continua a difendere la posizione della magistratura, considerando l'adeguamento degli stipendi non come un privilegio, ma come un diritto acquisito e come una necessità per garantire l'indipendenza e la dignità della funzione giudicante. La situazione rimane in attesa di una risposta ufficiale da parte del governo Meloni, che dovrà bilanciare le esigenze di bilancio con il rispetto delle sentenze definitive dei tribunali amministrativi.