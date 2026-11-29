Il procuratore Gratteri propone una riduzione salariale proporzionale per politici e magistrati per affrontare la crisi economica e il pagamento degli arretrati.

Il procuratore della Repubblica di Napoli, Nicola Gratteri, ha lanciato una proposta incisiva nel controverso dibattito sul pagamento degli arretrati stipendiali che oppone il governo Meloni alla magistratura. Durante il congresso nazionale dell'Associazione nazionale magistrati (Anm) presso Castel Capuano, il magistrato ha dichiarato la propria disponibilità a ridurre il proprio salario mensile, purché questa misura di sacrificio venga estesa in modo rigoroso e proporzionale anche ai dirigenti pubblici e ai membri del Parlamento.

La proposta di Gratteri su salari politici e magistrati

Gratteri ha specificato che il suo stipendio attuale ammonta a 8.500 euro mensili, considerando la sua posizione a fine carriera, e ha chiesto una diminuzione fissa di 1.000 euro. Il punto cruciale della sua richiesta è che la stessa proporzione di taglio debba essere applicata ai funzionari di Palazzo Chigi e ai parlamentari, i quali, somme inclusi tutti i benefit, percepiscono complessivamente 15.000 euro al mese. Il procuratore ha sottolineato l'assurdità di una situazione in cui i dipendenti della presidenza del Consiglio hanno visto aumentare lo stipendio contrattuale di 540 euro mensili ad aprile 2026, mentre la magistratura deve attendere l'adeguamento automatico per gli arretrati.

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Dettaglio economicità retribuzione deputati e funzionari

Per comprendere la portata della richiesta del procuratore, è necessario analizzare la struttura dettagliata delle retribuzioni parlamentari e giudiziarie. I dati ufficiali pubblicati sul sito istituzionale della Camera dei deputati mostrano che il trattamento economico dei parlamentari non è una singola voce, ma un insieme di componenti. Ogni onorevole percepisce una diaria per le spese di soggiorno a Roma di 3.503,11 euro mensili. A questa cifra si aggiungono i rimborsi per le spese accessorie di viaggio, che variano dai 3.323,70 euro ai 3.995,10 euro per ogni trimestre. Queste somme sono destinate a coprire le spese documentate per l'esercizio del mandato, inclusi i compensi dei collaboratori, e possono essere decurtate in caso di assenza dai lavori parlamentari.

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Progressione carriera e stipendi magistratura ordinaria

La retribuzione della magistratura segue un percorso progressivo basato sull'anzianità e sulla professionalità. Un magistrato in tirocinio percepisce tra i 2.400 e i 2.600 euro netti mensili. Con l'assunzione delle funzioni giudiziarie, la cifra sale a circa 3.000 euro, per raggiungere i 4.000 euro dopo quattro anni di servizio. Mediamente, dopo dodici anni si arriva a 5.000 euro netti, superando i 6.000 euro dopo vent'anni. Alla fine della carriera, con la settima valutazione di professionalità, i magistrati guadagnano tra i 7.500 e gli 8.500 euro mensili. Per le carriere direttive apicali, come i vertici della Corte di Cassazione, le retribuzioni possono oscillare indicativamente tra i 9.000 e gli 11.000 euro netti.

Contesto economico e posizioni istituzionali del governo

La dichiarazione di Gratteri avviene in un momento di forte tensione istituzionale, con il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti che ha recentemente intervisto un'Aula parlamentare quasi vuota. Il procuratore contesta esplicitamente il ritmo con cui i dipendenti di Palazzo Chigi hanno ottenuto incrementi salariali, definendo incongruente il rinnovo contrattuale rispetto al meccanismo di adeguamento automatico delle retribuzioni previsto per i giudici. Gratteri invita a spiegare perché questi funzionari abbiano beneficiato di aumenti specifici mentre la magistratura resta in attesa. La posizione del procuratore di Napoli si configura come un richiamo alla coerenza morale e alla condivisione del fardello economico durante i periodi di difficoltà nazionale, ponendo l'accento sulla necessità di equità distributiva tra tutte le categorie coinvolte nella gestione della cosa pubblica.