Il procuratore Nicola Gratteri richiede la riduzione degli stipendi di magistrati, parlamentari e funzionari di Palazzo Chigi in caso di crisi economica, citando gli importi percepiti.

Il procuratore della Repubblica di Napoli, Nicola Gratteri, ha lanciato un forte richiamo alla coerenza governativa riguardo alla gestione economica del Paese. In occasione del Congresso dell'Associazione Nazionale Magistrati in corso a Napoli, l'alto magistrato ha espresso pubblicamente la propria posizione in merito alla posizione del Governo sull'ipotesi di taglio degli stipendi. Gratteri ha sottolineato come, in un'eventuale fase di crisi nazionale, la responsabilità finanziaria debba essere condivisa trasversalmente da tutte le categorie di pubblici ufficiali.

La richiesta di riduzione salariale condivisa

La posizione esplicita di Nicola Gratteri è che eventuali diminuzioni retributive devono interessare non solo i magistrati, ma anche i parlamentari e i dirigenti pubblici. Il procuratore ha affermato che, se viene dichiarata una situazione di difficoltà economica generale, allora tutti devono subire un ridimensionamento delle proprie entrate. Ha ricordato in particolare che gli stipendi dei funzionari di Palazzo Chigi sono stati recentemente aumentati di 540 euro, con gli arretrati corrisposti in un'unica soluzione, mentre per i magistrati i ritocchi sono solo automatici per legge. Secondo Gratteri, questo crea un divario ingiustificato.

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Gratteri ha具体amente dichiarato che, qualora la crisi economica venisse formalmente riconosciuta come motivo per tagliare le retribuzioni, egli è disposto ad accettare una riduzione diretta del proprio compenso. Attualmente il procuratore di Napoli percepisce uno stipendio mensile di 8.500 euro, considerando la sua collocazione a fine carriera. Egli ha chiesto che il proprio salario venga abbassato di 1000 euro, ma solo a condizione che lo stesso provvedimento venga applicato in modo proporzionale e coerente verso altre figure istituzionali con compensi superiori o simili.

I compensi dei funzionari governativi e parlamentari

Il magistrato ha puntato il dito contro i dirigenti pubblici che percepiscono oltre 8500 euro al mese, sostenendo che la crisi economica non deve colpire solo la magistratura. Ha inoltre esteso la richiesta di abbattimento salariale ai parlamentari, definendo la loro retribuzione media complessiva, inclusi tutti i benefit accessori, pari a 15mila euro. Gratteri ha criticato la presunta scarsa presenza lavorativa di molti deputati, affermando che essi si recano in Parlamento solo per mediamente due giorni e mezzo a settimana. Questa affermazione è stata utilizzata per sottolineare la mancanza di proporzionalità tra compenso percepito e effettiva dedizione al servizio pubblico.

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Un punto cruciale della critica di Nicola Gratteri riguarda la temporalità degli aumenti concessi al personale governativo. Il procuratore ha fatto notare come, nonostante le giustificazioni basate sulla mancanza di risorse finanziarie da parte del Governo, ad aprile 2026 sia stato deciso un aumento salariale per i funzionari di Palazzo Chigi tramite contrattazione. Gratteri ha chiesto spiegazioni su come sia possibile trovare fondi per queste figure specifiche mentre si negano interventi simili o si cerca di imporre restrizioni ad altre categorie, evidenziando una presunta disparità di trattamento amministrativo.

Contesto normativo e reazioni istituzionali

Le dichiarazioni di Gratteri si inseriscono nel dibattito più ampio sul rapporto tra il Ministero della Giustizia e il Governo, che ha opposto un netto diniego all'aumento degli stipendi per i magistrati. Mentre i funzionari dello Stato godono di meccanismi di contrattazione e revisione salariale più flessibili, il sistema retributivo della magistratura è vincolato da norme di legge che prevedono aumenti automatici. Questa rigidità normativa, secondo il procuratore di Napoli, non può essere sfruttata dal Governo per escludere la magistratura dai tagli durante le emergenze economiche, senza cadere in contraddizione con le policy attuate verso altri rami della pubblica amministrazione.

La dichiarazione di Nicola Gratteri, espressa a margine degli interventi del Congresso Anm, rappresenta un segnale di allerta sulla legittimità percepita delle decisioni governative in materia di welfare e retribuzioni pubbliche. La richiesta di abbassamento salariale volontaria, subordinata all'estensione del taglio ad altre élite politiche e burocratiche, pone al centro del dibattito la questione etica della condivisione dei sacrifici. Se il Governo manterrà la propria posizione di rigidità sui fondi disponibili, la coerenza delle sue azioni future sarà sottoposta a un rigoroso scrutinio pubblico da parte delle istituzioni e dell'opinione.