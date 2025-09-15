Gratteri contro la separazione delle carriere, lancia appello alla responsabilità politica e mediatica

Il procuratore di Napoli Giovanni Gratteri, in diverse occasioni, ha espresso la sua ferma opposizione alla separazione delle carriere nella magistratura, definendola dannosa per l'indipendenza del potere giudiziario. Ha denunciato il potere della disinformazione, invitando alla responsabilità dei politici e dei giornalisti.

Il procuratore aggiunto di Napoli, Giovanni Gratteri , è intervenuto in diverse occasioni, espresso la sua ferma opposizione alla separazione delle carriere nella magistratura, che considera una misura dannosa per l'indipendenza del potere giudiziario. Gratteri ha evidenziato come gran parte della popolazione sia in grado di divenire facilmente influenzabile e vulnerabile alla disinformazione, rappresentando terreno fertile per la manipolazione da parte di chi detenga visibilità.

Per questo motivo, ha invitato alla responsabilità di chi si occupa di politica e comunicazione, a prestare attenzione all'uso di parole e concetti che possano alimentare tensioni e polemiche. Gratteri ha criticato l'attuale meccanismo mediatico, che spesso accentua le esternazioni di forte impatto emotivo e trascure le problematiche strutturali. Ha contestato l'approccio politico caratterizzato da slogan e dichiarazioni di impatto senza contenuti concreti, auspicando invece programmi, idee e progetti per il futuro.





