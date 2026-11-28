Il procuratore Gratteri contesta il blocco stipendiale per i magistrati, richiedendo la coerenza governativa con un taglio salariale per politici e funzionari di Palazzo Chigi.

Il procuratore della Repubblica di Napoli Nicola Gratteri ha lanciato un duro attacco al Governo, mettendo in luce quella che definisce una grave ipocrisia nella gestione della crisi economica e degli stipendi pubblici. A margine del congresso dell'Associazione Nazionale Magistrati ( Anm) in corso a Napoli, Gratteri ha dichiarato che non esistono fondi per i magistrati nonostante l'aumento salariale garantito automaticamente per legge, mentre ai funzionari di Palazzo Chigi sono stati versati arretrati e aumenti.

Il contrasto sugli aumenti salariali

Gratteri ha ricordato che ai funzionari di Palazzo Chigi è stato aumentato lo stipendio di 540 euro e gli arretrati sono stati dati in un'unica soluzione. Questa situazione viene utilizzata come motivazione ufficiale per il blocco degli aumenti per la magistratura, una decisione che il procuratore etichetta come incoerente. Egli sottolinea che l'aumento dello stipendio dei magistrati è automatico per legge, mentre quello dei funzionari di Palazzo Chigi è stato frutto di una contrattazione specifica.

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La proposta di riduzione proporzionale

"Ora, se c'è crisi, c'è crisi per tutti" ha aggiunto il procuratore. Ha proposto una misura di coerenza economica: se si decide di ridurre il costo del lavoro pubblico, si dovrebbe iniziare dal suo stipendio. Gratteri ha rivelato di guadagnare oggi 8.500 euro al mese e di essere a fine carriera. Ha chiesto esplicitamente di abbassargli lo stipendio di 1000 euro, ma ha sottolineato che questa misura deve essere applicata in modo proporzionale ad altri dirigenti pubblici e politici.

L'impatto sui parlamentari e sui funzionari

Per coerenza e proporzionalità, Gratteri ha concluso che i tagli dovrebbero estendersi ai dirigenti pubblici che guadagnano più di 8500 euro al mese. Il focus si sposta inoltre sui parlamentari, che, sommando tutti i benefit, arrivano a 15mila euro e vanno mediamente due giorni e mezzo a settimana in Parlamento. La richiesta è quindi di un taglio salariale generalizzato e coerente con la dichiarazione di crisi finanziaria avanzata dal Governo.

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Il contesto del congresso Anm a Napoli

Le dichiarazioni di Nicola Gratteri si inseriscono nel dibattito acceso all'interno del congresso dell'Anm in corso a Napoli. Il tema centrale riguarda il no del Governo all'aumento degli stipendi ai magistrati, una decisione che ha creato tensioni all'interno dell'ordine giudiziario. Gratteri ha sfruttato questa occasione per ribadire la posizione della magistratura e per chiedere trasparenza nelle scelte economiche del Governo.

Prospettive future e coerenza istituzionale

La posizione di Gratteri evidenzia la necessità di una gestione della crisi economica che tenga conto di tutti i livelli della pubblica amministrazione. L'Associazione Nazionale Magistrati sta monitorando attentamente le reazioni del Governo a queste richieste. La questione degli stipendi rimane un punto cruciale nel rapporto tra giustizia e politica, con Gratteri che chiede una risposta chiara e concreta da Palazzo Chigi.