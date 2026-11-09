Grave incidente a Melpignano: giovane rumeno in terapia intensiva dopo scontro tra veicoli

Violento tamponamento a Melpignano, Lecce. Un ventenne originario della Romania è in terapia intensiva al Vito Fazzi. Ecco i dettagli dello scontro e le indagini in corso.

Un violento incidente stradale si è verificato lungo le strade di Melpignano, nella provincia di Lecce, coinvolgendo più autoveicoli. Lo scontro ha richiesto un intervento urgente dei soccorsi e ha lasciato un bilancio di un uomo ferito gravemente. Il giovane di vent'anni, originario della Romania, è stato ricoverato d'urgenza in Terapia intensiva presso l'Ospedale Civile "Vito Fazzi" di Lecce. La sua situazione clinica è considerata critica, con codice rosso assegnato per le cure immediate necessarie.

Dettagli dello scontro e intervento dei soccorsi

La dinamica dell'incidente è stata inizialmente ricostruita come un tamponamento. Una vettura in sosta sulla corsia di sorpasso, dichiarata in avaria, sarebbe stata colpita da un'automobile in transito. L'impatto ha causato danni a più mezzi coinvolti nella collisione. Per assistere le vittime sul posto sono intervenuti tre ambulanze e un'automedica. Il personale sanitario ha valutato le lesioni dei feriti prima di trasferirli nei presidi sanitari competenti.

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Nuove informazioni sul paziente ricoverato

Il paziente più grave è un giovane ventenne proveniente dalla Romania. La sua condizione ha richiesto il ricovero immediato in reparto di Terapia intensiva dell'Ospedale "Vito Fazzi". Gli altri conducenti o passeggeri coinvolti nello scontro hanno riportato lesioni di lieve entità. Queste ultime persone non hanno richiesto ricoveri in reparti critici e sono state dimesse o trattate in pronto soccorso. La gravità della situazione del giovane rumeno ha mobilitato tutte le risorse mediche disponibili nella struttura di Lecce.

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Indagini dei Carabinieri e stato delle pratiche

Sulla scena dell'incidente sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Maglie e della Stazione di Muro Leccese. Gli ufficiali di polizia giudiziaria hanno avviato i rilievi tecnici necessari per accertare le dinamiche precise del tamponamento. Le indagini mirano a confermare la tesi dell'avaria del veicolo fermo. È fondamentale verificare se vi siano stati errori di guida o distrazioni. Le autorità stanno raccogliendo testimonianze e documentazione per chiudere il fascicolo.

Impatto locale e prossimi passi delle autorità

L'incidente ha attirato l'attenzione della comunità locale e dei servizi di emergenza della zona di Melpignano. La presenza di più veicoli coinvolti ha richiesto la gestione del traffico nelle immediate vicinanze dello scontro. Le autorità stanno completando le verifiche necessarie per le assicurazioni e per eventuali responsabilità civili. La priorità rimane il monitoraggio delle condizioni di salute del giovane ricoverato in Terapia intensiva. I familiari e gli interessati attendono aggiornamenti ufficiali dall'Ospedale "Vito Fazzi" di Lecce.