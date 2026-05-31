Grave incidente durante una partita di calcio: 17enne batte la testa contro il muro

Un ragazzo di 17 anni ha riportato un grave trauma cranico dopo essere caduto e aver battuto la testa contro il muro perimetrale del campo da calcio. Trasportato d'urgenza in ospedale, è ricoverato in rianimazione. Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica.

Un grave incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi durante una partita di calcio giovanile presso il campo sportivo comunale. Un ragazzo di 17 anni, mentre giocava, ha perso l'equilibrio ed è caduto violentemente, battendo la testa contro il muretto perimetrale del terreno di gioco.

Immediatamente, i compagni e gli allenatori hanno richiesto l'intervento dei soccorsi. Sul posto sono giunti gli operatori del 118 con un'ambulanza e un'automedica, che hanno prestato le prime cure al giovane prima di trasportarlo d'urgenza all'ospedale più vicino. Le sue condizioni sono apparse subito critiche: il ragazzo era incosciente e presentava un trauma cranico evidente.

I medici del pronto soccorso lo hanno sottoposto a tutti gli accertamenti del caso, tra cui una TAC cranica e una radiografia, per valutare l'entità delle lesioni. Al momento, il giovane è ricoverato in reparto di rianimazione in prognosi riservata. I familiari sono stati immediatamente avvertiti e si trovano accanto a lui in ospedale.

La dinamica esatta dell'incidente è ancora al vaglio delle forze dell'ordine, che hanno acquisito le testimonianze dei presenti e stanno visionando le eventuali registrazioni delle telecamere di sicurezza presenti nell'impianto sportivo. Non si esclude che possa essere stato un malore a causare la caduta, ma gli inquirenti non tralasciano alcuna ipotesi. L'episodio ha scosso profondamente la comunità locale, che ha organizzato una veglia di preghiera per il ragazzo.

Le autorità sportive hanno espresso la loro solidarietà e stanno valutando l'installazione di protezioni aggiuntive lungo i bordi del campo per prevenire futuri incidenti. Questo evento drammatico mette in luce l'importanza della sicurezza negli impianti sportivi e la necessità di interventi tempestivi in caso di emergenza. La scuola frequentata dal giovane ha attivato un supporto psicologico per gli studenti e gli insegnanti colpiti dalla notizia.

Intanto, la polizia continua a raccogliere elementi per ricostruire ogni dettaglio di quanto accaduto, mentre la comunità attende con ansia notizie sulle condizioni del ragazzo





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