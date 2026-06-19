Grave incidente stradale a Bari: morta una bambina di quattro anni

Un grave incidente stradale è avvenuto intorno alle sette del mattino di oggi, venerdì 19 giugno, sulla strada provinciale 240 che collega Capurso e Rutigliano, in provincia di Bari. Una bambina di quattro anni è morta sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate.

Un grave incidente stradale è avvenuto intorno alle sette del mattino di oggi, venerdì 19 giugno, sulla strada provinciale 240 che collega Capurso e Rutigliano, in provincia di Bari .

Un'auto guidata da una donna di 38 anni si è scontrata frontalmente con un Suv che procedeva in senso di marcia opposto e che era guidato da un uomo di 37 anni. L'incidente ha avuto come vittima una bambina di quattro anni di Triggiano, morta sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate.

La mamma della bambina è stata soccorsa dal personale del 118 e portata in codice rosso al Policlinico di Bari, dove si trova attualmente in condizioni ritenute molto gravi. Il 37enne è stato trasportato all'ospedale Di Venere di Bari con traumi a una gamba e alla testa. I rilievi e la ricostruzione della dinamica sono affidati agli agenti della Polizia Stradale.

La circolazione sulla strada provinciale è rimasta temporaneamente bloccata per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi. Un altro incidente stradale, avvenuto nella stessa giornata, ha visto coinvolti due scooter, con un ragazzo di 15 anni morto sul colpo e un altro giovane di 18 anni gravemente ferito. Un altro uomo di 37 anni è stato trasportato in ospedale con un trauma cranico e una lesione alla gamba sinistra.

Gli investigatori stanno ancora cercando di ricostruire la dinamica degli incidenti e di identificare le cause che li hanno determinati





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