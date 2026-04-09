Gravina e il calcio italiano: la relazione del presidente dimissionario

L'analisi completa dello stato del calcio italiano secondo l'ex presidente FIGC Gabriele Gravina, con focus su problemi, limiti strutturali e proposte di soluzione.

Il presidente dimissionario della FIGC , Gabriele Gravina , ha reso pubblica la sua relazione sullo stato del calcio italiano, delineando le criticità e proponendo soluzioni. La relazione, pubblicata sul sito della Federcalcio, era stata originariamente destinata alla Commissione Cultura della Camera, ma l'audizione è stata cancellata. Gravina esprime rammarico per questa cancellazione, suggerendo che essa possa essere interpretata come un tentativo di minimizzare i problemi del settore.

La relazione, suddivisa in tre parti, analizza i problemi attuali, i limiti strutturali e le soluzioni proposte. Nella prima parte, Gravina elenca i problemi del calcio italiano, evidenziando la scarsa presenza di giovani talenti e giocatori italiani di qualità, l'assenza di stadi moderni e la mancanza di una strategia sistemica efficace. La relazione sottolinea la difficoltà di coordinare le diverse componenti della FIGC, dove le leghe professionistiche e dilettantistiche, i calciatori, gli allenatori e i rappresentanti delle serie minori hanno tutti un ruolo decisionale. La seconda parte della relazione esamina i limiti strutturali che impediscono di risolvere i problemi. Un focus particolare è dedicato alla scarsa valorizzazione dei giovani talenti italiani. Vengono presentati dati allarmanti sulla presenza di giocatori Under 21 in Serie A, in cui il campionato italiano si posiziona in penultima posizione a livello mondiale per minuti giocati da calciatori giovani. La relazione confronta questi dati con quelli di altri campionati europei, evidenziando le differenze significative. Viene anche analizzato l'impatto della presenza di giocatori stranieri, che spesso sostituiscono i giovani italiani, a causa di una gestione economica del settore che favorisce ingaggi dall'estero. La terza parte del documento presenta le soluzioni proposte nel tempo, offrendo un'analisi dettagliata delle strategie che sono state tentate per affrontare le problematiche del calcio italiano. Gravina si sofferma sulla necessità di un cambiamento strutturale, sottolineando l'importanza di investire sui giovani, migliorare la qualità tecnica del gioco e modernizzare le infrastrutture. L'analisi include dati relativi alla performance fisica dei giocatori, evidenziando un calo in termini di sprint, velocità della palla e dribbling. Un altro aspetto chiave è l'insostenibilità economica del calcio italiano, che porta a minori investimenti sui calciatori italiani e alla preferenza per ingaggi dall'estero. Gravina sottolinea i limiti della FIGC nell'intervenire sul mercato, poiché non può dettare le scelte delle squadre. Infine, la relazione affronta il problema dell'eccessivo numero di club professionistici in Italia, superiore a quello di molti altri paesi





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