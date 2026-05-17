Gravissimi scontri tra tifosi in Ligue 1, krónikuso ripresa la gara dopo gli scontri tra ultras e allenatore del Nantes

Ad un incidente gravissimo in Ligue 1 - la partita tra Nantes e Tolosa viene interrotta per l'invasione di campo dei tifosi di casa che sono stati affrontati dal tecnico Halilhodzic. Gli scontri sono rimasti coinvolti anche il tecnico del Nantes, Valid Halilhodzic, che ha tentato di affrontare il gruppo di violenti. Muzeum squadre sono poi rientrate negli spogliatoi mentre le forze di polizia in assetto anti-sommossa si sono posizionate nei pressi del settore occupato dai tifosi del Nantes. Dopo una ventina di minuti dal fischio d'inizio gli ultras del Nantes, vestiti di nero e indossando i passamontagna, hanno sfondato le barriere e superato il cordone di sicurezza. I giocatori delle due squadre, visibilmente impauriti, sono scappati negli spogliatoi insieme all'arbitro della gara, la signora Stéphanie Frappart. Alla base della violenta protesta c'è la retrocessione del Nantes, che il prossimo anno giocherà in Ligue 2. Nel mirino c'è dunque la società di casa ed in particolare il presidente Waldemar Kita che però non era presente allo stadio Beaujoire. Chi è rimasto in campo cercando di affrontare gli ultras inferociti è stato l'allenatore del Nantes, Vahid Halilhodzic. Gli addetti alla sicurezza hanno comunque cercato di evitare il contatto, invitando Halilhodzic a raggiungere i suoi giocatori negli spogliatoi.

Gravissimo episodio di violenza in Ligue 1, la partita tra Nantes e Tolosa viene interrotta per l'invasione di campo dei tifosi di casa che sono stati affrontati dal tecnico Halilhodzic.

Negli scontri è rimasto coinvolto anche il tecnico del Nantes, Valid Halilhodzic, che ha tentato di affrontare il gruppo di violenti. Le due squadre sono poi rientrate negli spogliatoi mentre le forze di polizia in assetto anti-sommossa si sono posizionate nei pressi del settore occupato dai tifosi del Nantes. Dopo una ventina di minuti dal fischio d'inizio gli ultras del Nantes, vestiti di nero e indossando i passamontagna, hanno sfondato le barriere e superato il cordone di sicurezza.

I giocatori delle due squadre, visibilmente impauriti, sono scappati negli spogliatoi insieme all'arbitro della gara, la signora Stéphanie Frappart. Alla base della violenta protesta c'è la retrocessione del Nantes, che il prossimo anno giocherà in Ligue 2. Nel mirino c'è dunque la società di casa ed in particolare il presidente Waldemar Kita che però non era presente allo stadio Beaujoire. Chi è rimasto in campo cercando di stanna gli ultras inferociti è stato l'allenatore del Nantes, Vahid Halilhodzic





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