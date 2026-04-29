Grazia a Minetti: Indagini all'Estero, Irregolarità nell'Adozione e Possibile Revoca

Le verifiche sulla grazia a Nicole Minetti si estendono in Uruguay e Spagna. Emergono irregolarità nell'adozione del figlio e dubbi sulla gestione sanitaria del bambino. Un costituzionalista spiega le difficoltà di un eventuale ricorso.

Le indagini sulla controversa grazia concessa a Nicole Minetti si estendono ora all'estero, con verifiche in corso in Uruguay e Spagna. La Procura Generale di Milano sta attivamente acquisendo documentazione cruciale, in particolare la sentenza di adozione del figlio di Nicole Minetti e del suo compagno, Giuseppe Cipriani , presso le autorità uruguaiane.

L'obiettivo primario è accertare la veridicità di tale sentenza e stabilire se l'adozione sia stata condotta nel rispetto delle normative vigenti. Parallelamente, gli inquirenti stanno approfondendo la ricerca di eventuali procedimenti penali pendenti a carico dell'ex consigliera regionale, sia in Spagna che in Uruguay, per valutare se la concessione della grazia sia stata influenzata da circostanze non dichiarate o da precedenti giudiziari non resi noti.

Un elemento che sta emergendo con chiarezza riguarda la gestione sanitaria del bambino adottato, il cui stato di salute è stato indicato come motivazione principale per la concessione della grazia per 'motivi umanitari'. Sembra che Nicole Minetti e Giuseppe Cipriani abbiano scelto di rivolgersi direttamente a medici specialisti, aggirando i canali ufficiali degli ospedali San Raffaele e di Padova.

Questa scelta ha comportato che il bambino non sia stato registrato nei database ospedalieri, sollevando interrogativi sulla reale gravità della sua condizione medica e sulla necessità effettiva di una grazia basata su motivi di salute. Le indagini mirano a ricostruire il percorso sanitario del bambino e a verificare se le informazioni fornite a sostegno della richiesta di grazia siano accurate e complete.

Nel frattempo, a Montevideo, si susseguono indiscrezioni riguardanti presunte irregolarità nella gestione dell'INAU, l'ente uruguaiano responsabile della regolamentazione delle adozioni. Fonti vicine all'organizzazione hanno rivelato al quotidiano locale La Diaria che l'adozione del bambino da parte della coppia Minetti-Cipriani è sempre stata considerata 'altamente irregolare', suggerendo possibili violazioni delle procedure standard e potenziali conflitti di interesse.

Si parla di un possibile legame tra la coppia e l'INAU, con riferimenti a donazioni effettuate dall'uno all'altro e a visite di bambini dell'INAU al ranch di proprietà di Minetti e Cipriani a Maldonado. Queste rivelazioni alimentano il sospetto che l'adozione sia stata agevolata da influenze esterne e da favoritismi indebiti. Daniel Guadalupe, all'epoca direttore dell'INAU di Maldonado, è al centro delle indagini, con l'obiettivo di accertare il suo ruolo nella vicenda e la sua eventuale responsabilità.

Dal punto di vista legale, un'eventuale revoca della grazia comporterebbe significative difficoltà per Nicole Minetti nel tentativo di riottenerla. Come spiega il costituzionalista Salvatore Curreri, la concessione della grazia è un atto discrezionale del Presidente della Repubblica, e pertanto non è soggetta a un obbligo di motivazione stringente o a un controllo giurisdizionale approfondito.

In caso di revoca, Minetti non avrebbe la possibilità di presentare un ricorso per ottenere nuovamente la grazia, in quanto si tratta di un potere esclusivo del Presidente. L'unica strada percorribile per Minetti sarebbe quella di agire nell'ambito di un eventuale procedimento penale, qualora la Procura di Milano decidesse di aprire un fascicolo ipotizzando la commissione di reati.

Anche in questo caso, tuttavia, Minetti non potrebbe riottenere la grazia, ma potrebbe al massimo cercare di dimostrare la sua innocenza e di ottenere l'archiviazione del procedimento. La situazione legale di Minetti rimane quindi estremamente delicata, e l'esito delle indagini in corso potrebbe avere conseguenze significative sul suo futuro. L'attenzione è ora concentrata sull'acquisizione di prove concrete che possano confermare o smentire le accuse di irregolarità e di abuso di potere che gravano sulla coppia Minetti-Cipriani e sull'INAU.

La Procura Generale di Milano sta lavorando a stretto contatto con le autorità uruguaiane e spagnole per garantire una completa trasparenza e per accertare la verità dei fatti





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