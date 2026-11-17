Grazia parziale per Guido Gianni, che estingue 3 anni e 2 mesi di reclusione. La pena residua passa ora al vaglio del Tribunale di sorveglianza.

Il Quirinale ha comunicato la concessione di una grazia parziale a Guido Gianni, nato nel 1960, che estingue 3 anni e 2 mesi di reclusione. Il provvedimento riguarda un uomo che aveva già scontato 5 anni e 3 mesi di pena, e la notizia ha riportato l'attenzione sulla sua vicenda giudiziaria.

Dopo la riduzione, a Gianni resta una pena residua inferiore ai quattro anni. Questa soglia consente al Tribunale di sorveglianza di valutare l'affidamento in prova ai servizi sociali, ma la concessione non è automatica: la decisione finale spetta ai giudici.

Also read Revolut commissariata: il tribunale parla di riciclaggio con aggravante mafiosa

Come funziona la grazia parziale e la pena residua

La grazia parziale estingue una porzione della pena, lasciando in vita la parte restante che deve essere scontata o valutata dai giudici. Nel caso di Guido Gianni, la parte estinta corrisponde a 3 anni e 2 mesi di reclusione.

Nel comunicato del Quirinale pesano due elementi: il parere favorevole del magistrato di sorveglianza e il lungo periodo di pena già espiato, pari a 5 anni e 3 mesi. Sono questi i fattori che accompagnano il provvedimento presidenziale.

Advertisement

L'affidamento in prova ai servizi sociali permette di scontare la pena residua fuori dal carcere, secondo condizioni stabilite dal tribunale. Per accedervi, la pena residua deve rientrare nella soglia prevista dalla legge, requisito che nel caso di Gianni consente la valutazione dei giudici.

Le parole di Gianni e la posizione di Mario Roggero

La moglie di Guido Gianni ha espresso commozione per la decisione e ha ringraziato il Presidente Sergio Mattarella. Nelle sue parole, il Capo dello Stato è descritto come un eroe, che le avrebbe salvato la vita mentre subiva violenza.

Nello stesso contesto, il nome di Mario Roggero è tornato al centro del dibattito. Roggero, anch'egli gioielliere, ha dichiarato che entrare in carcere dopo oltre mezzo secolo di vita lavorativa onesta è devastante, e ha ringraziato gli italiani che lo sostengono.

Il testo sottolinea che entrambi i gioiellieri hanno ucciso dei rapinatori, ma il percorso che li separa è molto diverso. Nel caso di Roggero, l'ingresso in carcere è l'esito che lui stesso definisce devastante, mentre per Gianni si apre la strada della grazia e della valutazione sull'affidamento.

Advertisement

Prossimi passi giudiziari e impatto sul caso

Il passo successivo spetta al Tribunale di sorveglianza, che dovrà decidere sull'affidamento in prova ai servizi sociali per Guido Gianni. Fino a quella pronuncia, la pena residua non risulta sospesa dalla sola concessione della grazia parziale.

Per l'opinione pubblica, la vicenda mostra come una grazia parziale possa incidere su una pena già in parte scontata senza cancellarla per intero. I casi di Guido Gianni e Mario Roggero restano due percorsi separati, con esiti che dipendono dalle valutazioni dei giudici e dal rapporto tra detenzione ed espiazione della pena.