Graziano Mesina fuggito dopo condanna definitiva a 30 anni per traffico di stupefacenti

L'ex boss sardo Graziano Mesina è irreperibile dopo la condanna definitiva a 30 anni. Non si è presentato per la firma in carcerazione dopo il rigetto del ricorso.

Graziano Mesina è risultato irreperibile immediatamente dopo che la Corte di Cassazione ha reso definitiva la sua condanna a trenta anni di reclusione per associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti. L'ex noto esponente del banditismo sardo, conosciuto anche come Gratzianeddu, non si è presentato alla stazione dei carabinieri di Orgosolo ieri pomeriggio per apporre la firma richiesta per l'esecuzione della pena, segnando la sua fuga prima ancora che la misura detentiva beginsse ad avere effetto concreto.

Dettagli della Condanna e Fuga Definiva

Il verdetto finale è stato emanato dalla Corte di Cassazione che ha rigettato il ricorso presentato dalla difesa, chiudendo definitivamente il capitolo giuridico a carico di Mesina. Questa decisione implica anche la decadenza della grazia presidenziale che era stata concessa in passato e che aveva permesso la sua scarcerazione lo scorso estate, avvenuta per decorrenza dei termini dopo la condanna in appello.

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La mancata presentazione alla caserma di Orgosolo ha confermato le paure delle forze dell'ordine sulla possibile fuga del detenuto. Mesina è già noto per il suo passato di evasore, vantando ventidue fughe di cui dieci riuscite, una storia che lo aveva reso una figura legendaria nel crimine organizzato isolano. L'assenza immediata suggerisce una pianificazione anticipata da parte dell'ex boss, che ha evitato il controllo preventivo della giustizia.

Struttura Criminale e Ruolo nella Dda

Secondo le indagini della Direzione Distrettuale Antimafia di Cagliari, Mesina avrebbe ricoperto un ruolo di vertice nel coordinamento di due distinti gruppi criminali attivi su diversi punti geografici della Sardegna. L'obiettivo strategico di queste organizzazioni era garantire un approvvigionamento costante e diversificato di varie tipologie di droga, sfruttando la conoscenza del territorio per coprire le rotte di traffico.

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La struttura criminale descritta dagli investigatori puntava a mantenere un flusso ininterrotto di sostanze illecite, dimostrando una capacità organizzativa sofisticata che ha resistito per anni alle operazioni di polizia. La condanna a trenta anni riflette la gravità di questi reati e la pericolosità sociale rappresentata da una figura che ha saputo adattare le proprie attività criminali alle mutate esigenze del mercato illegale.

Impatto Sociale e Prossimi Sviluppi

La fuga di Mesina pone nuovamente al centro del dibattito pubblico la questione della sicurezza nelle comunità isolate e la capacità dello Stato di far rispettare le sentenze definitive in contesti dove il latitanti trova ancora rifugio. La mancata esecuzione della pena segnala una debolezza nei controlli immediatamente successivi al deposito della sentenza, un periodo critico che richiede una presenza costante delle forze dell'ordine.

Gli investigatori ora si trovano nella fase operativa di rintracciamento dell'ex primula rossa, un compito complesso data la sua familiarità con i nascondigli montani del Supramonte e le reti di appoggio che lo hanno protetto per decenni. Ogni nuovo giorno senza la sua cattura aumenta la pressione sulle autorità competenti, che devono bilanciare le risorse per la caccia all'uomo con la necessità di garantire la tranquilility pubblica nelle zone circostanti Orgosolo.

Contesto Storico del Banditismo Sardo

Graziano Mesina rimane una delle figure più iconiche e controverse del banditismo sardo del dopoguerra, una categoria di criminali che ha intrecciato storie di ribellione sociale e attività illecite per profitto. La sua notorietà deriva non solo dalle condanne per traffico di stupefacenti, ma anche dalla capacità di eludere la giustizia per un arco temporale che ha definito intere generazioni di operazioni giudiziarie.

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La definitiva condanna, ormai inappellabile, rappresenta un punto di svolta nel percorso giudiziario contro di lui, ma la sua latitanza attuale dimostra che la sfida per le autorità non è solo legale ma operativa. La comunità internazionale di Orgosolo e le istituzioni locali aspettano con attenzione le dichiarazioni ufficiali sulla caccia all'uomo, consapevoli che ogni giorno in più Mesina è libero rappresenta un fallimento parziale del sistema di custodia cautelare.