Great Wall Motor sbarca in Italia: vendite da giugno 2026 con una garanzia fino a 7 anni

Il colosso automobilistico cinese Great Wall Motor (GWM) annuncia il suo ingresso ufficiale nel mercato italiano, con l'apertura di una filiale e l'avvio delle vendite a partire da giugno 2026. La strategia prevede una rete di concessionari, servizi post-vendita dedicati e una garanzia estesa fino a 7 anni. Il debutto avverrà con il SUV compatto Ora 5, seguito da altri modelli come Jolion Max e H7.

Great Wall Motor ( GWM ) intraprende ufficialmente il suo percorso nel mercato italiano con l'istituzione di una filiale dedicata e l'avvio delle attività di vendita previsto per giugno 2026.

L'espansione nel Bel Paese segna un punto cruciale nella strategia di crescita europea del rinomato gruppo automobilistico cinese, affermato come uno dei principali produttori indipendenti in Cina e leader indiscusso nei segmenti SUV e pick-up a livello nazionale.

GWM Italia opererà direttamente, gestendo una rete capillare di concessionari ufficiali che sarà pienamente operativa dalla prossima estate. Per garantire un servizio impeccabile, saranno implementati programmi di formazione tecnica certificata per il personale, un'assistenza post-vendita completa e un sistema logistico all'avanguardia dedicato alla gestione dei ricambi, supportato da magazzini strategicamente dislocati sia in Italia che nel resto d'Europa, al fine di assicurare tempi di consegna estremamente rapidi.

A ulteriore garanzia della qualità e dell'affidabilità dei propri veicoli, GWM offrirà una copertura di garanzia estesa fino a 7 anni o 150.000 chilometri.

Il debutto nel mercato italiano sarà segnato dall'arrivo di Ora 5, un SUV compatto destinato a inaugurare la proposta del marchio nel nostro Paese. Questo modello sarà proposto in una varietà di configurazioni di propulsione, includendo soluzioni ibride ed elettriche, e sarà seguito entro la fine del 2026 da ulteriori novità, tra cui spiccano Jolion Max, orientato a un pubblico familiare, e H7, pensato per gli amanti delle attività all'aria aperta e per chi cerca un veicolo robusto e versatile.

L'Italia è considerata da GWM un pilastro strategico all'interno del suo ambizioso piano di crescita europea. L'obiettivo primario è quello di affermarsi come un attore di riferimento nel panorama della mobilità, promuovendo una transizione verso soluzioni sempre più efficienti, connesse e sostenibili. Questo si realizzerà attraverso una gamma di prodotti ampia e diversificata, unita a una presenza diretta e capillare sul territorio, capace di rispondere alle esigenze specifiche del consumatore italiano.

A livello globale, GWM vanta una presenza consolidata in oltre 170 mercati, e nel corso del 2025 ha registrato un volume di vendite complessivo di 1,32 milioni di unità, con più di 500.000 veicoli venduti al di fuori della Cina, dimostrando una crescita annua del 7,33%. Il gruppo dispone di una solida infrastruttura produttiva, con 13 stabilimenti operativi distribuiti tra Cina, Thailandia e Brasile, oltre a un centro di progettazione europeo situato in Germania.

L'azienda pone un'enfasi particolare su una strategia tecnologica integrata che abbraccia l'intera catena del valore automobilistico. Ciò include lo sviluppo e l'implementazione di sistemi ibridi avanzati, piattaforme modulari flessibili, soluzioni di connettività intelligente di ultima generazione e sistemi di guida assistita all'avanguardia.

L'ingresso nel mercato italiano rappresenta un ulteriore passo avanti nel rafforzamento della presenza europea di GWM, ribadendo la sua visione strategica globale orientata a una mobilità che sia allo stesso tempo intelligente, accessibile e rispettosa dell'ambiente. Questa mossa strategica sottolinea l'impegno del costruttore cinese a fornire soluzioni innovative e a soddisfare le crescenti richieste di un mercato automobilistico in continua evoluzione, ponendo l'accento sulla qualità, sulla tecnologia e sulla sostenibilità.

La scelta dell'Italia come mercato di ingresso è una chiara indicazione della fiducia riposta nel potenziale di crescita e nell'interesse per i veicoli a basso impatto ambientale, in linea con le direttive europee e le aspettative dei consumatori moderni. GWM mira a costruire un rapporto di fiducia con i propri clienti italiani, offrendo non solo prodotti all'avanguardia, ma anche un'esperienza d'acquisto e post-vendita di altissimo livello, che possa differenziarla dalla concorrenza.





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