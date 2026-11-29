La Grecia registra il picco di arrivi del 2026 con 1700 migranti a Creta. Il Ministro Plevris annuncia trasferimenti via mare verso i centri di accoglienza principali.

La Grecia ha dichiarato domenica 29 novembre 2026 che le ultime quarantotto ore rappresentano il periodo di afflusso di migranti più critico dell'intero anno. Questa situazione di emergenza è stata determinata dal ritrovamento e dal soccorso di circa 1.700 persone nelle acque intorno all'isola di Creta, un numero che ha messo sotto pressione le già fragili infrastrutture locali. Le autorità hanno confermato l'arrivo simultaneo di migliaia di individui, creando una crisi umanitaria e logistica senza precedenti nell'attuale contesto europeo.

Operazioni di soccorso e numeri record a Creta

La Guardia Costiera greca ha riferito che, nel corso della domenica, sono state eseguite operazioni di salvataggio per 190 persone a bordo di tre imbarcazioni diverse. Questi velivoli sono stati localizzati grazie all'utilizzo di droni operati dall'agenzia europea per le frontiere esterne, Frontex, che pattugliano le acque a sud di Creta. I soccorritori hanno trasportato i sopravvissuti nei porti vicini di Kaloi Limenes e Ierapetra, garantendo loro le prime cure mediche e assistenza immediata dopo il traversata marittima.

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La situazione era già critica nelle precedenti ventiquattr'ore, con il sabato che ha registrato un volume ancora maggiore di presenze. Oltre mille migranti sono stati tratti in salvo durante una dozzina di operazioni separate nelle acque cretesi. Un funzionario della Guardia Costiera ha confermato a Reuters che circa 700 individui sono riusciti a raggiungere le coste dell'isola a piedi o dopo essere stati scaricati dalle imbarcazioni di soccorso. Parallelamente, la tragedia ha colpito la vicina isola di Gavdos, dove sono stati recuperati i corpi di due migranti su una spiaggia rocciosa.

Il ministro Plevris e il sovraccarico delle strutture

Il Ministro per la Migrazione, Thanos Plevris, ha definito pubblicamente sulla televisione Skai questi ultimi due giorni come "i più difficili" dell'anno per l'intero Paese. Il suo commento evidenzia la capacità critica superata, dato che il totale dei migranti presenti attualmente sull'isola di Creta ha raggiunto circa 2.500 persone. Questo incremento drastico ha reso le strutture di accoglienza temporanee completamente esaurite, costringendo le autorità a gestire emergenze in spazi non previsti per tali volumi di popolazione.

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Le immagini diffuse dai media locali mostrano la gravità della situazione operativa a Heraklion. Centinaia di migranti sono stati caricati su autobus e trasportati nel porto orientale dell'isola. Poiché la struttura temporanea nel porto era al massimo della sua capienza, molti richiedenti asilo si sono accampati all'aperto, affrontando le condizioni meteorologiche senza ripari adeguati. Questa scena riflette la tensione immediata sul territorio e la necessità di soluzioni rapide per lo smaltimento dell'afflusso improvviso.

Misure di gestione e futuri trasferimenti in Grecia

Per decongestionare la situazione a Creta, il Ministro Plevris ha annunciato che una nave partirà verso l'isola nella settimana successiva all'annuncio per iniziare trasferimenti regolari di migranti. Questa operazione marittima ha lo scopo preciso di spostare le persone verso i centri di accoglienza situati sulla terraferma greca. L'obiettivo è creare un flusso ordinato di persone, riducendo il numero di individui concentrati nelle aree portuali sovraffollate e garantendo un accesso più strutturato ai servizi di registrazione e assistenza.

La Grecia rimane da anni un punto di ingresso fondamentale per rifugiati e migranti provenienti dal Medio Oriente, dall'Africa e dall'Asia. Il Paese fu in prima linea durante la crisi migratoria del 2015-2016, quando quasi un milione di persone sbarcarono sulle sue isole, prevalentemente dalla Turchia. Sebbene gli arrivi siano diminuiti nel tempo grazie al rafforzamento dei pattugliamenti marittimi e di confine, si è verificato un aumento significativo di partenze dalla Libia. La maggior parte di questi nuovi arrivi proviene dal Bangladesh o fuggono dai conflitti in Sudan, aprendo una nuova rotta migratoria verso le isole di Gavdos e la costa meridionale di Creta.

L'aumento dei flussi migratori in varie parti dell'Europa ha influenzato il clima politico, alimentando il sostegno per partiti nazionalisti e di estrema destra. Questa tendenza ha spinto numerosi governi verso politiche migratorie più rigide, focalizzate sul controllo dei confini, la deterrenza e i rimpatri. La Grecia ha intensificato le espulsioni dei richiedenti asilo respinti finora quest'anno. Inoltre, insieme ad altri quattro Paesi dell'Unione Europea, Atene intende inviare molti di questi individui verso un centro di rimpatrio in Rwanda a partire dal prossimo anno, come parte di una strategia più ampia per gestire le presenze irregolari.