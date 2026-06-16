Grecia: leader del gruppo 17 novembre torna in carcere dopo annullamento scarcerazione

La Corte Suprema greca ha annullato la scarcerazione di Alexandros Giotopoulos, il capo del gruppo terroristico 17 novembre, che era stato rilasciato a maggio per motivi di salute. Dovrà scontare il resto della sua condanna a 17 ergastoli.

Il mastermind del defunto e più letale gruppo guerrigliero greco 17 novembre , Alexandros Giotopoulos , che era stato liberato dal carcere il mese scorso, dovrà fare ritorno in prigione dopo che la Corte Suprema greca ha annullato la sua scarcerazione.

Lo hanno riferito fonti della polizia e l'agenzia di stampa Athens News Agency. Giotopoulos, 82 anni, era stato arrestato nel 2002 quando il gruppo marxista, responsabile di una campagna di omicidi durata 27 anni, fu smantellato dalle forze dell'ordine. L'uomo era stato condannato all'ergastolo nel 2003 per il suo ruolo di leader dell'organizzazione, responsabile di una serie di attentati che hanno insanguinato la Grecia tra il 1975 e il 2002.

Dopo la condanna in primo grado, la corte d'appello nel 2007 aveva confermato la sentenza, infliggendogli 17 ergastoli e 25 anni di reclusione. Giotopoulos aveva sempre negato ogni accusa, sostenendo di essere un prigioniero politico, ma le prove raccolte dalle autorità greche erano state schiaccianti. Il gruppo 17 novembre, così chiamato dalla data della rivolta studentesca del 1973 contro la giunta militare, aveva preso di mira diplomatici americani, uomini d'affari greci e stranieri, e personalità politiche.

Tra le vittime più illustri, l'addetto militare americano Richard Welch, ucciso nel 1975, e il magnate delle spedizioni Costas Peraticos. Dopo anni di indagini, la polizia greca fu in grado di smantellare l'organizzazione grazie a un'operazione sotto copertura che portò all'arresto di Giotopoulos e di altri 14 membri nel 2002. Il processo che ne seguì fu uno dei più lunghi e complessi della storia giudiziaria greca.

La liberazione di Giotopoulos a maggio, avvenuta dopo che un collegio giudicante aveva approvato una richiesta da lui presentata nel 2025 basata su motivi di salute, aveva suscitato forti polemiche, con i familiari delle vittime che avevano espresso indignazione. La decisione della Corte Suprema di annullare il provvedimento è stata accolta con sollievo dalle stesse famiglie. Secondo l'Athens News Agency, il procuratore aveva impugnato la scarcerazione, sostenendo che i problemi di salute di Giotopoulos non giustificassero un rilascio anticipato.

Il tribunale supremo ha accolto il ricorso, stabilendo che la decisione del collegio giudicante era viziata. Giotopoulos è comparso davanti a un procuratore martedì e dovrebbe tornare nel carcere di massima sicurezza di Korydallos nel corso della giornata, dove trascorrerà il resto della sua vita. L'82enne, che ha passato oltre due decenni in prigione, si trova ora di fronte alla prospettiva di morire in cella.

La vicenda ha riacceso il dibattito in Grecia sulla gestione dei detenuti anziani e malati, ma anche sulla necessità di non concedere sconti di pena a coloro che hanno commesso crimini tanto atroci. Il gruppo 17 novembre, che si rifaceva a un'ideologia marxista-leninista, non ha mai riconosciuto la legittimità del sistema giudiziario greco e i suoi membri hanno continuato a proclamarsi combattenti per la libertà, anche dietro le sbarre.

La loro scia di sangue, tuttavia, ha segnato profondamente la storia recente del paese, e la loro sorte giudiziaria continua a essere seguita con attenzione dall'opinione pubblica. Con il ritorno in carcere di Giotopoulos, si chiude un capitolo controverso della giustizia greca, ma la memoria delle vittime e il dolore dei loro cari restano vivi





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