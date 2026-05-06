Grecia, naufragio di una nave da carico: salvati tutti e nove i membri dell'equipaggio

La Grecia ha tratto in salvo tutti e nove i membri dell'equipaggio di una nave da carico che ha urtato gli scogli ed è affondata al largo dell'isola di Andros. La nave, che trasportava 3.000 tonnellate di bicarbonato di sodio, era diretta in Ucraina quando è affondato al largo di Andros.

La Grecia ha tratto in salvo tutti e nove i membri dell'equipaggio di una nave da carico che ha urtato gli scogli ed è affondata al largo dell'isola di Andros , nell'Egeo meridionale, all'inizio di mercoledì.

Il cargo battente bandiera di Vanuatu, con un equipaggio di un cittadino azero e otto turchi, era partito dall'Albania con 3.000 tonnellate di bicarbonato di sodio a bordo ed era diretto in Ucraina quando è affondato al largo di Andros, ha detto il funzionario della guardia costiera. Non è stato immediatamente chiaro cosa abbia causato l'incagliamento della nave, che è stata identificata come Corsage C dalle autorità.

Due navi della guardia costiera e altre due che trasportano attrezzature antinquinamento hanno dispiegato preventivamente una barriera galleggiante in mare, poiché le autorità sono preoccupate per una potenziale perdita di carburante, come hanno dichiarato i funzionari del ministero greco della navigazione. L'operazione di salvataggio è stata avviata dopo che la nave ha lanciato un mayday intorno alle 0100 GMT, reporter che si era incagliata e stava imbarcando acqua.

La Grecia ha dispiegato tre navi della guardia costiera e un elicottero, mentre una nave passeggeri è stata incaricata di localizzare il cargo che stava affondando, hanno detto gli ufficiali. Due membri dell'equipaggio sono stati salvati dal mare e sette da una zona rocciosa su Andros, ha detto l'ufficiale della guardia costiera, aggiungendo che sono stati tutti portati 'in buone condizioni di salute' alla clinica dell'isola





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