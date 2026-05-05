Grecia, stop a ombrelloni e bar su 251 spiagge per proteggere l'ambiente

La Grecia vieta attività turistiche su 251 spiagge per contrastare l'overtourism e preservare gli habitat naturali, in contrasto con le politiche italiane sulle concessioni balneari.

La Grecia ha intrapreso una significativa svolta nella gestione del suo patrimonio costiero, decidendo di vietare completamente qualsiasi attività turistico-economica su ben 251 spiagge in tutto il paese.

Questa decisione, annunciata congiuntamente dai ministeri dell'Economia e dell'Ambiente, mira a proteggere gli habitat naturali più vulnerabili dagli impatti negativi del turismo di massa, un fenomeno noto come «overtourism». La misura rappresenta un approccio radicalmente diverso rispetto a quello adottato in Italia, dove si discute di prorogare le concessioni per gli stabilimenti balneari.

La Grecia, pur avendo già implementato restrizioni sugli insediamenti costieri, ha ora esteso ulteriormente le protezioni ambientali attraverso una nuova normativa approvata la scorsa settimana dal governo di centrodestra guidato da Kyriakos Mitsotakis. Questa legge vieta esplicitamente il noleggio di ombrelloni e lettini, l'apertura di bar e taverne direttamente sulla spiaggia, l'installazione di sistemi audio per la diffusione di musica, l'organizzazione di eventi, l'accesso al mare con veicoli a motore e la costruzione di nuove strutture turistiche.

L'obiettivo è promuovere un modello di vacanza incentrato sul relax, sulla connessione con la natura e sulla tranquillità. Le spiagge interessate da questo divieto sono situate in alcune delle località più rinomate e frequentate della Grecia, rappresentando un impegno concreto per la conservazione del suo patrimonio naturale. L'elenco delle spiagge coinvolte è ampio e variegato, includendo alcune delle «perle» del turismo greco.

A Creta, il divieto si applicherà alle spiagge di Balos, Elafonissi, Falassarna e Gavdos, rinomate per la loro bellezza naturale e le acque cristalline. Nelle Cicladi, l'interruzione delle attività balneari interesserà 7 spiagge di Naxos, 11 tra Folegandros, Sikinos e Syros, e tutte le Piccole Cicladi, isole caratterizzate da un'atmosfera più autentica e selvaggia. Nel Dodecaneso, il provvedimento si estenderà a 13 spiagge di Karpatos, oltre a Kalymnos e Astipalea (6 spiagge).

Anche le coste dello Ionio non saranno esenti, con diverse località di Lefkada e Zante che saranno preservate da qualsiasi forma di sfruttamento turistico. La decisione è stata motivata dai ministri dell'Economia, Kyriakos Pierrakakis, e dell'Ambiente, Stavros Papastavrou, che hanno sottolineato la necessità di tutelare le spiagge di particolare valore estetico, geomorfologico ed ecologico, preservando al contempo gli habitat e le specie di flora e fauna che le caratterizzano.

La nuova normativa vieta espressamente qualsiasi azione che possa compromettere la morfologia e l'integrità ecologica di queste spiagge. La Grecia ha sempre dimostrato una particolare attenzione alla protezione delle sue coste, con un numero limitato di spiagge concesse in affitto per attività commerciali rispetto ad altri paesi, come l'Italia, dove, secondo un rapporto di Legambiente, gli stabilimenti balneari possono occupare fino al 70% dello spazio disponibile in alcune regioni.

Nonostante il successo del turismo, con circa 35 milioni di visitatori nel 2025 e una crescita continua prevista, il governo greco è consapevole dei potenziali effetti negativi di un afflusso eccessivo di turisti. In alcune località particolarmente affollate, come Santorini e Mykonos, sono state introdotte tasse di sbarco di 20 euro per i passeggeri delle navi da crociera, nel tentativo di gestire il flusso turistico e generare entrate per la conservazione dell'ambiente.

La decisione di vietare le attività commerciali su 251 spiagge rappresenta un ulteriore passo verso un modello di turismo più sostenibile e rispettoso dell'ambiente, che mira a preservare la bellezza naturale della Grecia per le generazioni future. Questa politica ambiziosa riflette una crescente consapevolezza dell'importanza di bilanciare le esigenze economiche con la necessità di proteggere il patrimonio naturale e culturale del paese





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