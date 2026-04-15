Green&Blue 2026: Persone, Comunità e Condivisione al Centro delle Sfide Ambientali

La quinta edizione del Festival Green&Blue torna al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia di Milano dal 4 al 6 giugno, con un focus su come le azioni collettive, la collaborazione tra individui, istituzioni e aziende siano fondamentali per affrontare le crisi ambientali. Scienziati di fama mondiale, decision maker, innovatori e attivisti parteciperanno per tracciare percorsi concreti verso un futuro sostenibile.

Le persone, motore del cambiamento; le comunità, terreno fertile per le idee; la condivisione, strumento essenziale per affrontare le sfide ambientali più pressanti. In sintesi: noi, quel pronome che eleva le azioni individuali a forze globali. In un'epoca definita da tensioni geopolitiche, polarizzazioni e divisioni profonde, siamo fermamente convinti che un futuro più equo non si possa costruire da soli. La sostenibilità , nella sua essenza, è una missione collettiva.

Il nostro pianeta è un ecosistema intrinsecamente complesso e interconnesso, dove ogni singola azione porta con sé un peso significativo. È con questa consapevolezza che affronteremo e analizzeremo le prossime grandi sfide al Festival Green&Blue 2026, giunto quest'anno alla sua quinta edizione. L'evento si svolgerà nuovamente presso il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia di Milano, dal 4 al 6 giugno. Ogni momento del festival, dalle discussioni sui due palchi principali ai workshop pratici, dagli spazi espositivi ai think tank, sarà focalizzato sull'azione condivisa. L'obiettivo è delineare percorsi concreti che dimostrino come le scelte individuali, quando moltiplicate dalla partecipazione collettiva, possano generare un impatto tangibile. Al tempo stesso, metteremo in luce la necessità di un'azione sinergica tra istituzioni, aziende e associazioni per il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi di sostenibilità. A comporre questa vibrante comunità attiva saranno protagonisti del mondo scientifico italiano e internazionale, decisori politici, innovatori e cittadini. Tra i nomi di spicco della scienza spiccano Michael Oppenheimer, fisico dell'atmosfera di Princeton e figura chiave dell'IPCC; Kate Marvel, climatologa che ha recentemente lasciato la NASA in segno di protesta contro le politiche dell'amministrazione Trump; Carlo Buontempo, direttore scientifico del Copernicus Climate Change Service; Giulio Boccaletti, direttore scientifico del CMCC; ed Enrico Giovannini, economista, statistico e accademico. Saranno inoltre presenti Toby Kiers e Andy Haines, insigniti del Tyler Prize, la massima onorificenza scientifica nel campo del clima, rispettivamente per le loro ricerche sulla capacità dei funghi di assorbire CO2 e per gli studi sul legame tra salute umana e inquinamento. Non mancheranno rappresentanti delle istituzioni, dei principali enti di ricerca scientifica nazionali e delle organizzazioni ambientaliste. Tra questi, il Ministro Gilberto Pichetto Fratin e voci autorevoli da Ispra, Enea, CNR, WWF, Legambiente e Greenpeace. Ci saranno anche attivisti di fama mondiale come Kumi Naidoo, ex direttore esecutivo di Greenpeace International, e Alex Bellini, esploratore dell'estremo. La prospettiva dell'esplorazione ci porterà a collegarci con la stazione Dirigibile Italia, situata oltre il Circolo Polare Artico. Marco Buttu condividerà la sua esperienza vissuta a Concordia, in Antartide, mentre esploreremo lo spazio con gli esperti dell'Agenzia Spaziale Europea. Giulia Innocenzi offrirà uno sguardo critico sulle storture del sistema alimentare e sulle sfide che il giornalismo d'inchiesta sta affrontando. La chef Chiara Pavan ci guiderà nell'approfondimento della sostenibilità in cucina, e il neuroscienziato Stefano Mancuso svelerà i segreti della sorprendente collaborazione tra le piante. Il festival ospiterà inoltre due mostre tematiche, un'area dedicata alle startup innovative, numerosi workshop e sessioni di think tank. Il programma artistico includerà performance di Andrea Pennacchi, Giobbe Covatta e Marco Paolini, e molte altre sorprese che verranno annunciate nelle prossime settimane, per un evento che promette di essere un crogiolo di idee e azioni per un futuro più verde e giusto





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