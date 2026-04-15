Green&Blue 2026: Un Festival di Idee e Azioni per un Futuro Sostenibile

Il Festival Green&Blue 2026, giunto alla quinta edizione, si terrà a Milano dal 4 al 6 giugno, riunendo scienziati, innovatori, decision maker e cittadini per affrontare le sfide ambientali attraverso azioni condivise e sinergie istituzionali. Tra gli ospiti, esperti IPCC, scienziati di fama internazionale e attivisti di rilievo.

Le persone, la vera forza motrice del cambiamento. Le comunità, spazi vitali in cui le idee germogliano e prendono forma. La condivisione, metodo indispensabile per affrontare le grandi sfide ambientali che ci attendono. In una parola: noi. Il pronome che unisce le scelte individuali, trasformandole in azioni globali e potenti.

In un momento storico che si caratterizza per crescenti tensioni geopolitiche, polarizzazioni e divisioni sempre più drammatiche, siamo fermamente convinti che la strada verso un futuro più equo e sostenibile non possa essere percorsa in solitudine. La sostenibilità è, prima di tutto, una sfida collettiva. La Terra è un sistema intrinsecamente complesso e profondamente interconnesso, e ogni singola azione che intraprendiamo ha un peso e delle conseguenze significative.

È con questo spirito di unità e collaborazione che affronteremo e analizzeremo le prossime sfide al Festival Green&Blue 2026. Giunto ormai alla sua quinta edizione, l'evento si svolgerà ancora una volta presso il prestigioso Museo Nazionale Scienza e Tecnologia di Milano, dal 4 al 6 giugno.

Ogni sessione di discussione, che si terrà sui due palchi principali, nei workshop laboratoriali, negli spazi espositivi dedicati e nei think tank, sarà saldamente ancorata a un'azione condivisa. L'obiettivo è tracciare percorsi concreti che dimostrino come le scelte dei singoli individui, quando moltiplicate e amplificate da un'azione collettiva, possano generare un impatto reale e duraturo. Allo stesso tempo, esploreremo come le istituzioni, le aziende e le associazioni debbano agire in perfetta sinergia per raggiungere gli ambiziosi target di sostenibilità che ci siamo prefissati.

A comporre questa vibrante comunità attiva e propositiva saranno scienziati italiani e internazionali di altissimo profilo, decision maker influenti, innovatori audaci e cittadini consapevoli. Tra i nomi di spicco del panorama scientifico, segnaliamo con particolare enfasi la presenza di Michael Oppenheimer, rinomato fisico dell'atmosfera presso l'Università di Princeton e protagonista di punta dell'Ipcc, Kate Marvel, climatologa che ha recentemente lasciato la Nasa in segno di protesta contro le politiche dell'amministrazione Trump, Carlo Buontempo, direttore scientifico del Copernicus Climate Change Service, Giulio Boccaletti, direttore scientifico del Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (Cmcc), ed Enrico Giovannini, economista, statistico e accademico di fama.

Inoltre, avremo l'onore di ospitare i vincitori del Tyler Prize, la massima onorificenza scientifica nel campo del clima: Toby Kiers e Andy Haines. Kiers è premiato per le sue rivoluzionarie ricerche sulla capacità dei funghi di assorbire la CO2, mentre Haines per i suoi studi pionieristici sul profondo legame tra salute umana e inquinamento atmosferico.

Interverranno anche autorevoli rappresentanti delle istituzioni pubbliche, dei principali enti di ricerca scientifica del paese e delle più importanti associazioni ambientaliste, dal Ministro Gilberto Pichetto Fratin alle voci autorevoli di Ispra, Enea, Cnr, Wwf, Legambiente e Greenpeace. Non mancheranno attivisti di fama mondiale come Kumi Naidoo, ex direttore esecutivo di Greenpeace International, e Alex Bellini, noto esploratore degli ambienti estremi.

Ci collegheremo virtualmente con la stazione Dirigibile Italia, situata oltre il Circolo Polare Artico, per esplorare le sfide climatiche in una delle regioni più sensibili del pianeta. Avremo sul palco Marco Buttu, che condividerà la sua preziosa esperienza vissuta presso la base Concordia, in Antartide, un luogo di ricerca scientifica di frontiera. Affronteremo anche il tema dello spazio con esperti dell'Agenzia spaziale europea, per comprendere le implicazioni della ricerca spaziale e della sostenibilità nel contesto extra-terrestre.

Giulia Innocenzi ci condurrà in un'analisi approfondita delle storture del sistema alimentare globale e delle attuali minacce al giornalismo di inchiesta. Insieme alla rinomata chef Chiara Pavan, esploreremo il concetto di sostenibilità applicato alla cucina e alla gastronomia. Grazie al neuroscienziato Stefano Mancuso, sveleremo i segreti della sorprendente collaborazione tra le piante, un modello di intelligenza collettiva e adattabilità.

Il festival ospiterà inoltre due mostre d'eccezione, presenterà startup innovative con soluzioni promettenti, organizzerà workshop interattivi e stimolanti think tank. Non mancheranno momenti di intrattenimento e riflessione con gli spettacoli di artisti apprezzati come Andrea Pennacchi, Giobbe Covatta e Marco Paolini. E molto altro ancora che verrà annunciato nelle prossime settimane, arricchendo ulteriormente un programma già di per sé eccezionale.

L'obiettivo è creare un dialogo costruttivo, stimolare nuove idee e promuovere azioni concrete per un futuro più verde e giusto per tutti. Il festival si pone come un catalizzatore di consapevolezza e un motore di cambiamento, invitando ognuno a diventare parte attiva della soluzione, perché il futuro del nostro pianeta dipende dalle scelte che facciamo oggi, insieme





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