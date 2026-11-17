Il Green Retail Forum a Milano analizza come la grande distribuzione possa ridurre emissioni e obesità. Un carrello sostenibile costa il 22% in meno secondo il rapporto NDB.

Il settore della grande distribuzione alimentare italiana si propone come attore centrale nella lotta contro la crisi climatica e le patologie legate all'obesità. Questa visione emerge con forza durante il Forum promosso da NDB - Il Marketing Consapevole e Plef, con il supporto di Green Retail News, che si terrà martedì presso l'Acquario Civico di Milano. L'obiettivo è dimostrare come le scelte di acquisto e le strategie di offerta possano modificare radicalmente l'impatto ambientale del sistema produttivo globale.

La Crisi Climatica e il Sistema Alimentare Globale

La connessione tra ciò che mangiamo e lo stato del pianeta non è più un'ipotesi scientifica ma un dato di fatto misurabile. L'Amazzonia, custode del dieci percento della biodiversità globale e di un quinto dell'acqua fluviale mondiale, rischia di trasformarsi in savana a causa dell'espansione agricola. Più dell'ottanta percento della terra agricola è stata convertita in pascoli e terreni per mangimi, generando solo il diciotto percento delle calorie consumate dall'umanità. Questa inefficienza strutturale contribuisce a un terzo delle emissioni di gas serra responsabili del riscaldamento globale. La recente Cop di Antalya, sebbene disertata da molti leader delle grandi potenze, ha finalmente portato il nesso tra cibo e clima al centro del dibattito internazionale, con iniziative concrete come la Presidenza che punta al sessanta percento di catering vegetariano.

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L'Insufficienza delle Etichette e l'Aumento dell'Obesità

Nonostante una crescente attenzione ai temi ambientali, i dati epidemiologici rivelano un quadro allarmante per la salute pubblica. Secondo l'Osservatorio Immagino di GS1 Italy, l'ottantacinque virgola uno percento dei prodotti di largo consumo analizzati mostra almeno un'indicazione di sostenibilità ambientale in etichetta. Tuttavia, questo marketing superficiale non ha fermato l'aumento del consumo di grassi, zuccheri, sali e additivi. L'Organizzazione Mondiale della Sanità calcola che dal 1990 l'obesità adulta sia più che raddoppiata, mentre quella tra gli adolescenti sia quadruplicata. Oggi oltre un miliardo di persone convivono con questa patologia, con un impatto specifico nell'Unione Europea dove più di un adulto su due è in sovrappeso e circa uno su sei è obeso.

Il Ruolo Strategico della Grande Distribuzione

La grande distribuzione possiede gli strumenti concreti per invertire questa tendenza attraverso la selezione dei fornitori e le politiche di approvvigionamento. Influenzando le modalità di produzione e orientando le scelte di milioni di persone tramite assortimenti, prezzi e promozioni, i retailer possono agire come un catalizzatore per il cambiamento. Il Forum riunirà figure di spicco come Ilaria Capua, veterinaria e virologa, e Stefania Ruggeri del Crea, alongside i presidenti dei principali marchi del settore. La tesi condivisa è che la distribuzione deve fungere da cerniera tra produzione e consumi, assumendosi una responsabilità attiva che vada oltre il greenwashing per abbracciare una transizione ecologica misurabile.

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L'Algoritmo Mediterraneo: Sostenibilità e Risparmio

Il punto di incontro tra salute, ambiente ed economia è rappresentato dall'Algoritmo Mediterraneo, sviluppato da NDB. Questo strumento, basato sui dati reali degli acquisti delle famiglie italiane, permette di calcolare l'impatto climatico e nutrizionale del carrello della spesa. Domenico Canzoniero, fondatore di NDB, sottolinea come sia possibile coniugare sostenibilità e convenienza lavorando sulla composizione dell'acquisto nel tempo. L'obiettivo è rendere la scelta migliore anche la più semplice per il consumatore, garantendo una dieta equilibrata con un'impronta ambientale ridotta e costi contenuti.

Dati Concreti: Riduzione dei Costi e delle Emissioni

Le simulazioni presentate dal Forum, elaborate in collaborazione con NielsenIQ, forniscono dati incoraggianti sulle potenzialità del cambiamento. Un carrello che segue le Linee guida Crea, selezionando le alternative più convenienti e sostenibili, può costare il ventidue percento in meno rispetto alla spesa attuale. Contemporaneamente, questo approccio riduce l'impronta climatica del ventotto percento, mantenendo invariato il apporto calorico. Paolo Mamo, presidente di Plef, ricorda che la lotta alla crisi climatica e la difesa della salute sono un unico obiettivo, richiedendo un impegno condiviso con le istituzioni per rendere accessibili queste scelte a tutta la popolazione.